Live TV

Deep Forest Fest 2026 prezintă „The Wonderland” – o experiență magică în inima naturii

Data publicării:
1920X1080 DFF 2026 line up copy.jpg
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În perioada 31 iulie – 1 august, Platoul Feteni, Râmnicu Vâlcea va deveni scena uneia dintre cele mai spectaculoase experiențe muzicale și vizuale ale verii: Deep Forest Fest – The Wonderland, mai intens, mai tare, mai liber ca niciodata.

Evenimentul promite două zile și două nopți de muzică electronică, artă vizuală, atmosferă de poveste și energie unică, într-un decor inspirat din universul fantastic „Wonderland”. Participanții vor descoperi un spațiu imersiv, unde natura, luminile și sunetul se îmbină într-o experiență memorabilă.

Pe scena Deep Forest Fest 2026 vor urca artiști internaționali și autohtoni apreciați în scena muzicii electronice, printre care: Dirty Nano, HVMZA, Mahony, Peppe Citarella, Reman, Saguna, alături de numeroși alți invitați speciali precum Andrew Maze, Arias, Brad Brunner, Dave Andres, Marc Rayen, Sllash & Doppe și mulți alții.

„The Wonderland” își propune să ofere publicului mai mult decât un festival – o evadare într-o lume magică, unde muzica și natura creează conexiuni autentice și momente de neuitat.

Biletele sunt disponibile online pe platforma iabilet.ro, precum și la sediul Deep Forest Fest din Splaiul Independenței nr. 14A, Râmnicu Vâlcea. Eveniment recomandat de DIGI.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
Stindardul Hamas, pictat pe un zid. Imagine cu caracter ilustrativ.
5
Hamas anunță desființarea administrației care conduce Gaza de 20 de ani, deschizând calea...
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Line-up Young Island festival_poza principala
Loredana și Speak se întorc acasă, la Bacău: Young Island anunță lineup-ul celei de-a 6-a ediții
festivalul Untold 2025 cluj napoca
UNTOLD este pe locul al treilea în topul celor mai apreciate festivaluri din lume
sigla eurovision
Încă o țară din afara Europei se alătură concursului Eurovision
Ariana Grande
Ariana Grande către administrația Trump: Nu-mi mai folosiţi muzica pentru „absurditatea asta atroce”
sina de tren
Incendiu la locomotiva unui tren pe ruta Râmnicu Vâlcea–Sibiu. Pasagerii au fost evacuați, DN 7 și calea ferată, blocate
Recomandările redacţiei
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic...
militari americani se antreneaza in romania
Nicușor Dan, întrebat dacă a vorbit cu Donald Trump despre prezența...
nori de furtuna
HARTĂ Cod galben de furtuni în aproape toată țara. ANM: De mâine...
Imagine difuzată de CENTCOM
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară...
Ultimele știri
România, Bulgaria şi Turcia își extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră. Anunțul MApN
O țeavă spartă sau o furtună pot aduce pagube de sute de mii de lei. Cât au plătit asigurătorii în doar trei luni
Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul Mark Carney: L-am invitat la București și am acceptat invitația de a vizita Canada
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția savuroasă a lui Kate Middleton, după ce un copil a întrebat-o dacă este fiica reginei. Ce i-a răspuns...
Cancan
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Fanatik.ro
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce...
Adevărul
Eșec grandios: Rusia a încercat să copieze drona ucraineană „Baba Iaga”. Șeful companiei care a dezvoltat-o...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Cine este Paul Itu, singurul absolvent din Sibiu care a obținut media 10 la Bac 2026. Unde va studia din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
FOTO Emmanuel Macron, jogging pe străzile din Ankara, înainte de summitul NATO. Președintele Franței și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...