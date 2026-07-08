Deep Forest Fest 2026 prezintă „The Wonderland” – o experiență magică în inima naturii

În perioada 31 iulie – 1 august, Platoul Feteni, Râmnicu Vâlcea va deveni scena uneia dintre cele mai spectaculoase experiențe muzicale și vizuale ale verii: Deep Forest Fest – The Wonderland , mai intens, mai tare, mai liber ca niciodata.

Evenimentul promite două zile și două nopți de muzică electronică, artă vizuală, atmosferă de poveste și energie unică, într-un decor inspirat din universul fantastic „Wonderland”. Participanții vor descoperi un spațiu imersiv, unde natura, luminile și sunetul se îmbină într-o experiență memorabilă.

Pe scena Deep Forest Fest 2026 vor urca artiști internaționali și autohtoni apreciați în scena muzicii electronice, printre care: Dirty Nano, HVMZA, Mahony, Peppe Citarella, Reman, Saguna, alături de numeroși alți invitați speciali precum Andrew Maze, Arias, Brad Brunner, Dave Andres, Marc Rayen, Sllash & Doppe și mulți alții.

„The Wonderland” își propune să ofere publicului mai mult decât un festival – o evadare într-o lume magică, unde muzica și natura creează conexiuni autentice și momente de neuitat.

Biletele sunt disponibile online pe platforma iabilet.ro, precum și la sediul Deep Forest Fest din Splaiul Independenței nr. 14A, Râmnicu Vâlcea. Eveniment recomandat de DIGI .

Editor : A.D.V.