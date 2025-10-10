MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că în data de 14 octombrie este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transportului aerian şi ale transportului public în întreaga ţară.

Potrivit unui comunicat al MAE, citat de Agerpres, principalele perturbări vizează:

transport aerian - niciun avion nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles - Zaventem şi Charleroi în data de 14 octombrie. Autorităţile aeroportuare au recomandat pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport în data de 14 octombrie. Zborurile de sosire sunt, în principiu, menţinute, însă sunt posibile anulări şi întârzieri.

transport public în Bruxelles (STIB/MIVB) - reţeaua de metrou, tramvaie şi autobuze va fi grav perturbată. Pasagerii sunt încurajaţi să utilizeze alternative de transport.

transport în Flandra (De Lijn) şi Valonia (TEC) - se preconizează reduceri semnificative ale numărului vehiculelor de tip autobuz şi tramvai care vor circula.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr, https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr

https://www.letec.be/

https://www.delijn.be/

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Belgia: +32(0) 497 428663.

