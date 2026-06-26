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Aeroporturile din Roma cer suspendarea sistemului biometric de intrare în UE pentru a evita haosul în sezonul estival

Data publicării:
Italy Air Travel
Problemele tehnice au provocat întârzieri și cozi lungi în aeroporturi. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Întârzieri și în alte state europene

Aeroporturile din Roma cer suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană (EES) pentru pasagerii din afara blocului comunitar, avertizând că acesta riscă să provoace haos în plin sezon estival. Directorul companiei care administrează aeroporturile capitalei italiene susține că, în forma actuală, sistemul este incompatibil cu volumul de călători din perioada vacanțelor.

Marco Troncone, directorul general al Aeroporti di Roma, a declarat că permiterea excepțiilor de la utilizarea sistemului biometric de intrare-ieșire (Entry/Exit System - EES) este singura soluție pentru a preveni blocajele din aeroporturi în această vară. Avertismentul vine în contextul în care și alți oficiali din domeniul aeroportuar european și-au exprimat îngrijorarea, relatează The Guardian.

În cadrul noului sistem, cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura are scopul de a consolida controlul la frontierele externe ale UE.

Sistemul a fost introdus pentru prima dată în luna octombrie a anului trecut și a fost implementat complet la mijlocul lunii aprilie, după mai multe amânări. Problemele tehnice au provocat întârzieri și cozi lungi în aeroporturi încă dinaintea perioadei de vârf a vacanțelor, iar unii pasageri și-au pierdut zborurile.

„Suntem foarte îngrijorați pentru această vară”, a declarat Troncone pentru Financial Times. Întrebat pe o scară de la 1 la 10 cât de mare este îngrijorarea sa, acesta a răspuns: „Opt sau nouă”.

„Procesul se dovedește incompatibil cu volumele de pasageri pe care le vom avea în perioada de vârf. Așadar, singura soluție este să deschidem supapa. Nu există nicio posibilitate să putem realiza înregistrarea pentru 100% dintre pasageri”, a explicat șeful Aeroporti di Roma, companie care administrează aeroporturile Fiumicino și Ciampino.

Întârzieri și în alte state europene

Călătorii britanici s-au confruntat deja cu întârzieri importante în unele state europene. În luna mai, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la promisiunea de a-i scuti pe cetățenii britanici de controalele biometrice până în septembrie.

În plus, pasagerii care au trecut deja prin procedura EES și care, teoretic, ar trebui să poată evita cozile sunt obligați, în multe cazuri, să repete verificările biometrice.

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, organizația care reprezintă aeroporturile europene, a declarat pentru BBC că decizia privind suspendarea temporară a sistemului aparține guvernelor statelor membre, nu aeroporturilor. „Politicienii trebuie să înceteze să pretindă că EES funcționează foarte bine. Nu funcționează”, a spus acesta.

La începutul lunii mai, Comisia Europeană a făcut referire la „flexibilitatea integrată” în sistem, care permite suspendarea unor funcții, dacă este necesar.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a avertizat că timpii de așteptare în unele aeroporturi europene ar putea ajunge la șase ore în această vară. Potrivit organizației, în perioadele de vârf au fost deja înregistrate cozi de până la trei ore și jumătate.

„La două luni de la introducere, sistemul produce cozi lungi, zboruri pierdute și o îngrijorare tot mai mare în întreaga industrie a transportului aerian”, a transmis IATA săptămâna trecută.

La rândul său, Uku Särekanno, director executiv adjunct al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), a declarat în cadrul unui eveniment organizat la Londra că este posibil ca situația să nu se „stabilizeze” timp de încă doi ani.

Editor : M.I.

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