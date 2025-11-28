MAI le cere românilor să nu ridice drone în minivanţa de 1 Decembrie. „Anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor”

Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor de Ziua Naţională şi pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale desfăşurate de autorităţi.

„Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicată sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare. Înţelegem că mulţi dintre voi folosiţi dronele pentru filmări si activităţi recreative, dar, trebuie să ţinem cont că anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor”, precizează MAI, citat de News. ro.

Ministerul de Interne mai spune că este important ca cetăţenii că ţină cont de aceste recomandări pentru protejarea spaţiului aerian şi evitarea incidentelor, pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale fără interferenţe şi pentru a preveni eventuale sancţiuni sau consecinţe neplăcute pentru operatori.

„Respectând aceste reguli, contribuim cu toţii la siguranţa comunităţii”, subliniază MAI.

