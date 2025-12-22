Live TV

Maia Sandu: Prioritatea absolută a politicii Republicii Moldova e aderarea la UE. Oana Țoiu: România, principalul susținător

Data publicării:
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Foto: Profimedia

Aderarea la Uniunea Europeană este obiectivul care reprezintă o prioritate absolută a politicii interne şi externe a Republicii Moldova, a spus luni preşedinta Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcţii ale politicii externe a ţării pentru anul 2026. La rândul său, ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a spus că Bucureştiul rămâne un susţinător ferm al integrării europene a Republicii Moldova.

În discursul său, Sandu a subliniat că contextul regional şi internaţional marcat de intensificarea ameninţărilor hibride rămâne unul complicat, potrivit Direcţiei informare şi comunicare cu mass-media a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.

În aceste condiţii geopolitice, pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă de supravieţuire ca stat democratic, liber şi suveran: aderarea la Uniunea Europeană, a insistat preşedinta R.Moldova.

Totodată, Maia Sandu a subliniat necesitatea intensificării dialogului politic, a comunicării strategice şi a promovării active a intereselor şi a imaginii Republicii Moldova în statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

Un accent deosebit a fost pus pe relaţiile cu vecinii Republicii Moldova. Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al ţării şi principalul susţinător al parcursului european, al securităţii energetice, al dezvoltării economice şi al conectivităţii cu Uniunea Europeană. De asemenea, şefa statului moldovean a reconfirmat sprijinul ferm şi constant pentru Ucraina, subliniind că rezilienţa Ucrainei este crucială pentru securitatea Republicii Moldova.

Totodată, Maia Sandu s-a referit la necesitatea aprofundării relaţiilor bilaterale cu parteneri importanţi dincolo de Uniunea Europeană, precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Regatul Unit, Norvegia, Elveţia şi Turcia. De asemenea, Republica Moldova va continua să dezvolte cooperarea economică cu ţările din Orientul Mijlociu, precum şi cu China.

Parteneriatele urmează să fie consolidate şi în vecinătatea extinsă, inclusiv cu ţările din Balcanii de Vest, care împărtăşesc cu Republica Moldova aspiraţia de aderare la Uniunea Europeană.

În acelaşi timp, cooperarea economică urmează a fi extinsă în statele din Caucaz şi Asia Centrală, în special în contextul deschiderii ambasadei Republicii Moldova la Astana, capitala Kazahstanului.

Țoiu: Cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări

La rândul său, Țoiu a spus că relaţia bilaterală dintre România şi Republica Moldova reprezintă cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări în lume şi că Bucureştiul rămâne un susţinător ferm al integrării europene a Republicii Moldova.

„Avem ceea ce unii dintre colegii noştri din comunitatea miniştrilor de externe uneori denumesc ca fiind poate cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări în lume, pentru că interesele ţărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci sunt nişte interese naţionale care ajung să fie îndeplinite cu succes, ajung să fie mai puternice atâta timp cât le urmărim împreună", a spus Oana Ţoiu, într-o declaraţie de presă făcută după întâlnirea cu ministrul de externe al Republicii Moldova, viceprim-ministrul Mihai Popşoi, la Chișinău.

Şefa diplomaţiei române a subliniat că schimburile comerciale bilaterale au depăşit pragul de 3 miliarde de euro, România rămânând principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de peste 20% în comerţul exterior. "Acest rezultat arată ce putem construi împreună într-un cadru de democraţie funcţională şi interese comune", a declarat Oana Ţoiu.

Ministra a evidenţiat avansarea proiectelor de infrastructură strategică, menţionând că în perioada următoare vor deveni vizibile progrese concrete în conectarea celor două state, inclusiv prin autostradă şi finalizarea podului de la Ungheni, primul pod nou peste Prut construit după mai multe decenii. De asemenea, sunt în lucru alte proiecte de modernizare a podurilor şi de interconectare energetică, esenţiale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

Ţoiu a arătat că România şi Republica Moldova au dezvoltat „unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice", bazat pe obiective comune privind securitatea, creşterea economică şi consolidarea statului de drept. Ea a transmis un mesaj de strânsă cooperare diplomaţilor moldoveni pentru atingerea obiectivelor legate de integrarea europeană şi întărirea rezilienţei în faţa ameninţărilor hibride.

Potrivit ministrului român de externe, Republica Moldova şi România se află în centrul atenţiei Uniunii Europene şi al comunităţii internaţionale, inclusiv ca urmare a rezilienţei demonstrate de cetăţeni şi instituţii în faţa ameninţărilor şi interferenţelor externe.

În plan politic, Țoiu a apreciat progresele realizate de autorităţile de la Chişinău în 2025, inclusiv organizarea unor alegeri libere şi corecte şi adoptarea rapidă a reformelor necesare integrării europene, progrese recunoscute şi de Comisia Europeană în pachetul anual privind extinderea. România va continua să susţină activ Republica Moldova la nivel european, atât politic şi diplomatic, cât şi prin asistenţă tehnică şi expertiză, implicând zeci de experţi români din instituţii guvernamentale.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
3
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Digi Sport
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
explozie pod ucraina
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki
GUR warns Russia plans to destabilize Transnistria
Ce informații primesc cetățenii dintr-o țară care nu există. „Eficiența autorităților”; „Ajutorul gratuit” și „Crize la alții”
Female hand holding a republic of moldova passport with airline ticket at airport terminal, reflecting travel and international journey.
Noi reguli pentru obținerea cetățeniei moldovenești, care complică procesul de acordare
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O mașină cu o mamă și trei copii a fost surprinsă în explozie
maia sandu zele
Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelnenski la Haga. Despre ce au discutat cei doi lideri
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan Bruxelles
„Lumea s-a schimbat”. Nicușor Dan, interviu în Politico: Interesele...
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Nicușor Dan a terminat prima rundă de dezbateri cu magistrații și a...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul...
atac cibenetic
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Instituția spune...
Ultimele știri
Alina Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest”
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi (PNL), renunță la demisie, după vizita pe care i-a făcut-o Ilie Bolojan
Autostrada Moldovei: sectorul Focșani - Adjud din A7 va fi deschis marți, de la ora 11:00
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Fanatik.ro
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Anunț Hidroelectrica înainte de sărbători: ce trebuie să faci până pe 26 decembrie ca să eviți facturile mari...
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...