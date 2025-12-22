Maia Sandu: Prioritatea absolută a politicii Republicii Moldova e aderarea la UE. Oana Țoiu: România, principalul susținător

Aderarea la Uniunea Europeană este obiectivul care reprezintă o prioritate absolută a politicii interne şi externe a Republicii Moldova, a spus luni preşedinta Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcţii ale politicii externe a ţării pentru anul 2026. La rândul său, ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a spus că Bucureştiul rămâne un susţinător ferm al integrării europene a Republicii Moldova.

În discursul său, Sandu a subliniat că contextul regional şi internaţional marcat de intensificarea ameninţărilor hibride rămâne unul complicat, potrivit Direcţiei informare şi comunicare cu mass-media a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.

În aceste condiţii geopolitice, pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă de supravieţuire ca stat democratic, liber şi suveran: aderarea la Uniunea Europeană, a insistat preşedinta R.Moldova.

Totodată, Maia Sandu a subliniat necesitatea intensificării dialogului politic, a comunicării strategice şi a promovării active a intereselor şi a imaginii Republicii Moldova în statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

Un accent deosebit a fost pus pe relaţiile cu vecinii Republicii Moldova. Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al ţării şi principalul susţinător al parcursului european, al securităţii energetice, al dezvoltării economice şi al conectivităţii cu Uniunea Europeană. De asemenea, şefa statului moldovean a reconfirmat sprijinul ferm şi constant pentru Ucraina, subliniind că rezilienţa Ucrainei este crucială pentru securitatea Republicii Moldova.

Totodată, Maia Sandu s-a referit la necesitatea aprofundării relaţiilor bilaterale cu parteneri importanţi dincolo de Uniunea Europeană, precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Regatul Unit, Norvegia, Elveţia şi Turcia. De asemenea, Republica Moldova va continua să dezvolte cooperarea economică cu ţările din Orientul Mijlociu, precum şi cu China.

Parteneriatele urmează să fie consolidate şi în vecinătatea extinsă, inclusiv cu ţările din Balcanii de Vest, care împărtăşesc cu Republica Moldova aspiraţia de aderare la Uniunea Europeană.

În acelaşi timp, cooperarea economică urmează a fi extinsă în statele din Caucaz şi Asia Centrală, în special în contextul deschiderii ambasadei Republicii Moldova la Astana, capitala Kazahstanului.

Țoiu: Cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări

La rândul său, Țoiu a spus că relaţia bilaterală dintre România şi Republica Moldova reprezintă cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări în lume şi că Bucureştiul rămâne un susţinător ferm al integrării europene a Republicii Moldova.

„Avem ceea ce unii dintre colegii noştri din comunitatea miniştrilor de externe uneori denumesc ca fiind poate cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări în lume, pentru că interesele ţărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci sunt nişte interese naţionale care ajung să fie îndeplinite cu succes, ajung să fie mai puternice atâta timp cât le urmărim împreună", a spus Oana Ţoiu, într-o declaraţie de presă făcută după întâlnirea cu ministrul de externe al Republicii Moldova, viceprim-ministrul Mihai Popşoi, la Chișinău.

Şefa diplomaţiei române a subliniat că schimburile comerciale bilaterale au depăşit pragul de 3 miliarde de euro, România rămânând principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de peste 20% în comerţul exterior. "Acest rezultat arată ce putem construi împreună într-un cadru de democraţie funcţională şi interese comune", a declarat Oana Ţoiu.

Ministra a evidenţiat avansarea proiectelor de infrastructură strategică, menţionând că în perioada următoare vor deveni vizibile progrese concrete în conectarea celor două state, inclusiv prin autostradă şi finalizarea podului de la Ungheni, primul pod nou peste Prut construit după mai multe decenii. De asemenea, sunt în lucru alte proiecte de modernizare a podurilor şi de interconectare energetică, esenţiale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

Ţoiu a arătat că România şi Republica Moldova au dezvoltat „unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice", bazat pe obiective comune privind securitatea, creşterea economică şi consolidarea statului de drept. Ea a transmis un mesaj de strânsă cooperare diplomaţilor moldoveni pentru atingerea obiectivelor legate de integrarea europeană şi întărirea rezilienţei în faţa ameninţărilor hibride.

Potrivit ministrului român de externe, Republica Moldova şi România se află în centrul atenţiei Uniunii Europene şi al comunităţii internaţionale, inclusiv ca urmare a rezilienţei demonstrate de cetăţeni şi instituţii în faţa ameninţărilor şi interferenţelor externe.

În plan politic, Țoiu a apreciat progresele realizate de autorităţile de la Chişinău în 2025, inclusiv organizarea unor alegeri libere şi corecte şi adoptarea rapidă a reformelor necesare integrării europene, progrese recunoscute şi de Comisia Europeană în pachetul anual privind extinderea. România va continua să susţină activ Republica Moldova la nivel european, atât politic şi diplomatic, cât şi prin asistenţă tehnică şi expertiză, implicând zeci de experţi români din instituţii guvernamentale.

