MApN: Resturile de dronă descoperite în zona Plauru nu conţin resturi de explozibil

Ministerul Apărării Naţionale a transmis joi că specialiştii EOD au efectuat evaluarea preliminară la faţa locului asupra resturilor de dronă din zona localităţii Plauru din judeţul Tulcea, iar, conform primelor evaluări, fragmentele identificate nu conţin resturi de explozibil.

Resturile au fost ridicate pentru a fi supuse expertizei de specialitate, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, potrivit unui comunicsat MApN.

Un puternic incendiu a izbucnit miercuri după-amiază într-o pădure în apropierea localităţii Plauru, cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, fiind explozia unei drone.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că a fost informat, în după-amiaza zilei de miercuri, despre prezenţa unui incendiu, pe malul braţului Chilia, la aproximativ 2 kilometri amonte de localitatea Plauru.

„Zona a fost securizată, incendiul de vegetaţie a fost lichidat de structurile Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu autorităţile locale, iar un echipaj al Poliţiei de Frontieră a asigurat perimetrul pe timpul nopţii”, a menţionat sursa citată.

O echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale s-a deplasat, joi, în apropiere de satul Plauru, pentru a cerceta cauzele incendiului.

Editor : B.P.