MApN: Rusia a lansat „grupuri de drone” pentru a ataca Ucraina la granița cu România. Două avioane Eurofighter germane, ridicate în aer

MApN a anunțat miercuri că sistemul de supraveghere aeriană al României a identificat „grupuri de drone” lansate de Federația Rusă, care au atacat porturile ucrainene la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au fost, de asemenea, ridicate în aer „pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina în nordul județului Tulcea”.

„În noaptea de 19 spre 20 august, două aeronave Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană «Mihail Kogălniceanu» pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă, care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre”, a informat Ministerul Apărării.

Conform Ministerului Apărării, dronele rusești nu au pătruns în spațiul aerian național al României.

Autorităţile au transmis, marţi seară, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care anunţă că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează cetăţenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi să adopte măsuri de protecţie”, a anunţat, marţi seară, ISU Tulcea.

Sursa citată a precizat că durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute. „Facem apel la calm şi readucem aminte cetăţenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse. Rugăm populaţia să respecte măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică şi să anunţe la numărul 112 orice situaţie de urgenţă ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, a precizat ISU.

