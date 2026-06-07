Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheş, Harghita: 20 de pacienţi au fost evacuaţi preventiv

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheş, judeţul Harghita. Angajaţii unităţii sanitare au stins focul. Aproximativ 20 de pacienţi au fost evacuaţi preventiv.

Incendiul a fost anunţat în jurul orei 23:00, sâmbătă, la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheş.

„Imediat, la faţa locului s-au deplasat 2 echipaje din cadrul Gărzii de Intervenţie Nr. 3 Corbu, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, fiind alertate SVSU Tulgheş şi Corbu. La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul era lichidat de către personalul de pe locul de muncă”, a transmis ISU Harghita.

Angajaţii spitalului au evacuat, preventiv, aproximativ 20 de pacienţi. Pompierii au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric la un corp de iluminat.

Editor : B.E.