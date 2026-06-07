Live TV

Video Hegseth a atacat Europa pentru „invazia” migranţilor pe plajele sale, în discursul rostit la 82 de ani de la Debarcarea în Normandia

Data actualizării: Data publicării:
France D-Day
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, ține un discurs la cimitirul american pentru a comemora cea de-a 82-a aniversare a debarcării din Ziua Z, la Colleville-sur-Mer, Normandia, Franța, sâmbătă, 6 iunie 2026. Foto: Profimedia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat statele europene pentru politica lor privind migraţia, acuzându-le că permit ceea ce el a descris drept o „invazie” pe ţărmurile lor, într-un discurs rostit în în Normandia, la 82 de ani după ce forţele aliate au debarcat pe plajele franceze pentru a elibera nord-vestul Europei ocupat de Germania nazistă în 1944, relatează BBC.

„Din păcate, astăzi, alte plaje europene sunt luate cu asalt de alte ideologii periculoase”, a declarat Hegseth.

„Plaje din Spania, Italia, Grecia şi Bulgaria. Sosesc bărci şi oameni. Când vor face capitalele europene ceva în privinţa acestei invazii?”, a spus el.

Migraţia a devenit o temă politică majoră în întreaga Europă, partidele care susţin politici dure privind imigraţia înregistrând creşteri semnificative în sondaje, notează News.ro.

Vorbind în Franţa, Hegseth a afirmat că, în anii care au trecut de la Ziua Z, unele capitale europene au devenit prea „obişnuite” cu libertăţile câştigate cu greu, uitând că „libertatea nu este gratuită”.

„Bărbaţii care au luptat şi au murit aici au redat libertatea Europei”, a spus Hegseth. „Această libertate trebuie apărată de generaţia actuală de lideri şi militari, altfel ceea ce au luptat ei să obţină va fi fost doar temporar”, a adăugat oficialul american.

Declaraţiile lui Hegseth reprezintă o nouă critică la adresa politicii europene privind migraţia din partea unor membri de rang înalt ai administraţiei Trump.

Vineri, vicepreşedintele american JD Vance a pus moartea studentului britanic Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, înjunghiat mortal la Southampton de Vickrum Digwa, pe seama „invaziei masive de migranţi” şi a afirmat că „singurul răspuns” este „indignarea justificată”.

Downing Street a reacţionat criticând „persoanele care încearcă să interfereze cu democraţia noastră”, adăugând că familia Nowak „a spus că nu doreşte ca moartea lui să fie folosită pentru a crea şi mai multe diviziuni”.

Autorităţile britanice au confirmat că Digwa s-a născut în Regatul Unit.

Şi preşedintele american Donald Trump a criticat politica europeană privind imigraţia, afirmând anul trecut la ONU că statele europene „se duc de râpă” din cauza „migraţiei necontrolate”.

Ca răspuns, premierul britanic Keir Starmer a declarat că afirmaţiile lui Trump „nu sunt corecte”, recunoscând totodată „provocarea” reprezentată de combaterea migraţiei ilegale, în special a traversărilor Canalului Mânecii cu ambarcaţiuni mici.

Numărul sosirilor pe mare în Europa continentală a atins un vârf în 2015, când ONU a raportat că peste un milion de persoane au traversat Marea Mediterană. În perioada aprilie 2025 - martie 2026, Regatul Unit, Grecia, Italia, Spania şi Cipru au înregistrat împreună 169.341 de sosiri pe mare. Traversările către Regatul Unit au reprezentat aproximativ 23% din total.

Între 1 ianuarie şi 3 iunie 2026, un total de 9.142 de persoane au traversat Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni mici din Franţa către Regatul Unit. Acest număr a fost cu 38% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
4
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
5
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
Romina Gingașu a lăsat ”mască” pe toată lumea, după ce o dronă a distrus un apartament în România: ”Pur și simplu”
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat ”mască” pe toată lumea, după ce o dronă a distrus un apartament în România: ”Pur și simplu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pete Hegseth
Pete Hegseth susține că Occidentul a ajuns „comod” și cere mai mult ajutor pentru SUA: „Aliații să fie alături de noi”
Barcă de migranți.
Țările UE caută soluții pentru a expulza imigranții nedoriți: Kazahstan și Uzbekistan ar putea găzdui câte un „hub de repatriere”
caravana migranților
UE dă undă verde pentru înfiinţarea unor centre în afara Europei unde să fie trimişi migranţii ilegali
Migranți salvați în Marea Mediterană la bordul unei nave umanitare
Suedia schimbă legislația privind deportarea adolescenților migranți, dar menține reguli stricte pentru azil
Pete Hegseth
Pete Hegseth, avertisment pentru Europa: „Când interesele noastre diverg, ne adaptăm cu pragmatism, fără dramă şi fără a face morală”
Recomandările redacţiei
atacuri cu drone ucrainene Morrigan asupra unor convoaie rusești în sudul Ucrainei
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută...
eugen tomac
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor...
President Trump Tavels to Beijing, China
Big Brother-ul de la Beijing vrea să identifice viitorii disidenți...
bloc lovit de drona galati
Trai de coșmar în Galați, după drona care a lovit blocul de 10 etaje...
Ultimele știri
„Nu se negociază!” Sora lui Kim Jong-un blochează orice discuție despre programul nuclear al Coreei de Nord
Călătorie în timp cu trenul. Zeci de colecționari, din patru țări, au reconstituit împreună istoria feroviară a ultimelor două secole
„E haotic”. Accidente în lanț pe șoseaua de centură a unui mare oraș. Drumarii au suplimentat indicatoarele rutiere, însă fără succes
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevărul despre viața la conacul lui Hugh Hefner. O fostă iubită a rupt tăcerea: ”Se întâmplau lucruri de...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Cum și-a surprins Adrian Mutu colegii de la Dinamo: ”Venise cu Mercedes. Noi, săracii, aveam Dacia”
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Ultrasul galez care a intrat pe gazon în Ghencea chiar înainte de România – Țara Galilor 2-1: „CSA Steaua, nu...
Adevărul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Playtech
De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare...
Digi FM
Cum a încercat un bărbat să ascundă uciderea iubitei însărcinate. S-a eschivat ani întregi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bojana Popovic, siderată după Metz - CSM București: "Nu înțeleg!". Cum și-a numit jucătoarele
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Film Now
Toți au vorbit despre J.LO la premiera noului ei film. Detaliul care a declanșat zvonuri despre operații...
Adevarul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Newsweek
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
Digi FM
Solistul de la Imagine Dragons și iubita sa au strălucit la prima apariție oficială de când formează un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu creierul tău când stai pe telefon până târziu în noapte. Medicii avertizează asupra unui...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Quentin Tarantino atacă Hollywood-ul și dezvăluie singurul film care l-a impresionat în ultimii șase ani...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...