În anul de când președintele SUA Donald Trump a anunțat planurile pentru construirea unei noi săli de bal la Casa Albă, proiectul s-a extins pentru a include un „port pentru drone” pe acoperiș, un spital subteran și facilități militare „strict secrete”, iar costul estimat s-a dublat la 400 de milioane de dolari (aproximativ 300 de milioane de lire sterline), scrie BBC.

În ciuda promisiunilor lui Trump că proiectul nu îi va costa nimic pe contribuabilii americani, republicanii au cerut fonduri suplimentare de la Congres pentru securitatea complexului — într-un moment în care americanii se confruntă cu creșterea costului vieții din cauza războiului din Iran.

Președintele amercina a susținut de la început că noua sală de bal este necesară pentru a „găzdui petreceri grandioase, vizite de stat” și, mai recent, a afirmat că este „vitală pentru securitatea națională”.

BBC Verify a analizat modul s-a transformat în ultimul an cea mai mare schimbare de la Casa Albă din ultimele decenii.

Echipele demolează aripa estică a Casei Albe, în timp ce încep lucrările la sala de bal a președintelui Trump, în Washington DC, pe 22 octombrie 2025. Foto: Profimedia Images

Cum s-a ajuns aici?

Pe 6 iunie anul trecut, Trump a anunțat pe platforma sa Truth Social că a inspectat terenul unde urma să fie construită noua sală de bal, promițând că va fi ridicată „rapid” și că va fi „în deplină armonie cu magnificul complex al Casei Albe”.

„Acestea sunt proiectele «distractive» pe care le fac în timp ce mă gândesc la economia mondială, Statele Unite, China, Rusia și multe alte țări, locuri și evenimente”, a adăugat el.

Luna următoare, administrația sa a prezentat planurile pentru „White House State Ballroom”, care urma să fie construită în locul „aripii estice, mici, puternic modificate și reconstruite”, precizând că „tema și stilul arhitectural vor fi aproape identice” cu clădirea principală istorică.

Conform declarației, sala de bal urma să fie o „adăugire necesară și excepțională de aproximativ 90.000 de metri pătrați de spațiu ornamentat și atent proiectat”. Structura ar fi urmat să găzduiască 650 de persoane, o creștere semnificativă față de capacitatea de 200 de locuri a East Room.

Citește și: Trump a postat imagini noi cu „marea Sală de Bal”, despre care anunță că va fi folosită pentru „viitoarele inaugurări prezidențiale”

East Room este principalul spațiu pentru ceremonii oficiale, fiind folosit inclusiv pentru banchetul de stat al regelui Charles în aprilie. Totuși, evenimente mai mari din ultimii ani, precum cina de stat a președintelui francez Emmanuel Macron din 2022, cu peste 300 de invitați, au fost organizate în structuri temporare pe peluza sudică.

Administrația Trump a precizat că lucrările urmau să înceapă în acel an și să fie finalizate „cu mult înainte” de sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în ianuarie 2029.

Trump a declarat ulterior că sala „nu va interfera cu clădirea actuală… va fi lângă ea, dar fără să o atingă, respectând complet clădirea existentă”.

Totuși, când Trump a anunțat în octombrie pe Truth Social că „au început lucrările”, a precizat că East Wing, care găzduia zeci de camere inclusiv biroul Primei Doamne, este „modernizată complet” în cadrul proiectului.

După intrarea utilajelor, întreaga aripă estică — veche de peste 120 de ani — și coridorul care o lega de clădirea principală au fost demolate în doar câteva zile.

Pe 3 mai 2026, Donald Trump a publicat 3 imagini spectaculoase ale interiorului noii săli de bal de la Casa Albă, aflată în construire. Foto: Truth Social

De de planurile nu mai sunt la fel?

Planurile publice s-au modificat dramatic de atunci. Cea mai recentă variantă, prezentată de Trump în aprilie pe Truth Social, sugerează că zona ar putea include adăposturi anti-bombă, un spital subteran ultramodern, facilități medicale, structuri militare „strict secrete” și un spațiu de aterizare pentru drone pe acoperiș.

O imagine recentă din satelit arată amploarea excavațiilor pentru secțiunea subterană, care, potrivit președintelui, va avea trei niveluri.

Trump a vorbit tot mai des despre componenta de securitate a sălii — cu cel puțin 10 postări pe Truth Social doar în acest an, față de zero anul trecut.

Accentul a crescut după tentativa de asasinat de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă din aprilie.

Citește și: Ce construieşte armata americană sub sala de bal de la Casa Albă, comandată de Trump. „Totul se desfăşoară bine”

„Este mult mai sigur… este protejat împotriva dronelor, are sticlă antiglonț. Avem nevoie de sala de bal. De aceea Serviciul Secret și armata o cer”, a spus el într-o conferință de presă imediat după incident.

Trump a afirmat că acoperișul noii săli va fi rezistent la rachete și a distribuit recent o imagine generată de inteligență artificială a unui „DronePort” care ar urma să „protejeze Washington DC în viitor”.

Foto: Reuters

Cum s-a schimbat costul proiectului?

Trump a susținut în repetate rânduri că sala, estimată inițial la 200 de milioane de dolari (150 de milioane de lire), va fi construită „fără costuri pentru contribuabili”, fiind finanțată de el și din donații private.

Totuși, în mai, republicanii au cerut un pachet de securitate de 1 miliard de dolari (745 milioane lire), care includea 220 de milioane de dolari direct legați de sala de bal.

Propunerea a fost respinsă de Congres și ulterior abandonată, dar un alt proiect de lege privind securitatea, de 400 de milioane de dolari și susținut de republicani, este încă în discuție. Senatorul Lindsey Graham, co-sponsor al proiectului, a declarat că finanțarea ar urma să provină din taxe aplicate bunurilor și călătorilor care intră în SUA.

Casa Albă a afirmat inițial că Serviciul Secret „va asigura îmbunătățirile și modificările de securitate necesare”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Estimările directe ale costului construcției s-au dublat în ultimul an.

Citește și: După sala de bal de la Casa Albă, Donald Trump are o nouă ambiție: o promenadă în inima Washingtonului care să-i poarte numele

BBC Verify a identificat și analizat 35 de postări ale lui Trump pe Truth Social despre proiect, din iunie 2025 încoace, unele indicând costuri de 200, 300 și recent 400 de milioane de dolari.

Vorbind presei în mai, Trump a spus: „Suntem în buget, suntem în grafic, singura schimbare este că am dublat dimensiunea la cererea armatei.”

BBC Verify a solicitat explicații Departamentului Apărării al SUA, dar nu a primit răspuns.

Trump a mai spus că solicitarea de fonduri publice este „pentru proiecte legate de siguranță într-o anumită zonă a Casei Albe, nu doar pentru sala de bal”.

Aripa de Este a Casei Albe a fost pusă la pământ. REUTERS/ Andrew Leyden

Donații, finanțare și controverse legale

La începutul proiectului, administrația Trump a publicat o listă de donatori, incluzând companii precum Amazon, Google și Meta, precum și investitori miliardari, însă fără detalii suplimentare privind contribuțiile.

BBC Verify a cerut o defalcare actualizată a finanțării — cât plătește președintele, cât provin din donații și cât din bani publici — însă Casa Albă a spus că nu are informații suplimentare.

Au apărut și întrebări privind legalitatea demolării și a construcției.

National Trust for Historic Preservation a depus o acțiune în instanță pentru a opri lucrările, susținând că „niciun președinte nu are voie legal să demoleze părți ale Casei Albe fără nicio evaluare”.

Administrația Trump a respins criticile, invocând proiecte de renovare realizate de administrații anterioare.

Deși au existat renovări importante în trecut, propunerea actuală este cea mai amplă schimbare din ultimii 70 de ani.

Citește și: Trump anunță că lucrările la Reflecting Pool sunt finalizate și că urmează să fie umplut cu apă. „E mai mare decât zgârie-norii”

„Harry Truman a supravegheat o renovare masivă în anii 1940–1950, dar atunci clădirea era nesigură structural, deci opoziția a fost redusă”, a explicat dr. Matthew Dallek, istoric politic la Universitatea George Washington.

Un judecător federal a blocat temporar construcția după acțiunea depusă de National Trust, dar decizia a fost contestată de administrația Trump, iar lucrările au fost reluate până la o audiere în iunie.

Lucrările de construire a sălii de bal de la Casa Albă continuă. Foto: Profimedia

Editor : Ana Petrescu