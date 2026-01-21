Live TV

Europa va lansa o nouă platformă de socializare pe fondul tensiunilor crescânde cu giganții tehnologici americani

Europa se pregătește să lanseze o nouă platformă de socializare, W, în contextul în care dezbaterile privind reglementarea tehnologiei, influența politică și suveranitatea digitală continuă să tensioneze relațiile dintre Europa și Statele Unite.

Proiectul urmează să fie prezentat public în această săptămână, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Potrivit site-ului danez de știri Politiken.dk, utilizatorii W, spre deosebire de cei de pe X, vor trebui să-și verifice identitatea, informează TVPWorld.

Li se va cere să trimită o fotografie pentru a confirma că sunt persoane reale, o măsură care, potrivit creatorilor platformei, are scopul de a reduce numărul de conturi false, roboți și impersonare.

W va fi condusă de Anna Zeiter, o expertă elvețiană în confidențialitate și protecția datelor. Anterior, ea a lucrat mai mult de un deceniu la compania americană de comerț electronic eBay, unde a fost responsabilă de politica de protecție a datelor și inteligență artificială.

Într-o postare pe LinkedIn distribuită luni, Zeiter a afirmat că dezinformarea sistemică erodează încrederea publicului. Ea a susținut necesitatea unei platforme de socializare „construite, guvernate și găzduite în Europa”, cu libertatea de exprimare și confidențialitatea datelor ca principii fundamentale.

Din punct de vedere legal, platforma va funcționa ca o filială a We Don't Have Time, o companie media axată pe probleme climatice. Echipele de dezvoltare vor avea sediul în toată Europa, cu birouri planificate în Berlin și Paris.

Critici la adresa X

Lansarea W vine pe fondul criticilor tot mai intense la adresa X în Europa. Recent, 54 de membri ai Parlamentului European au solicitat dezvoltarea unor alternative europene la marile platforme de socializare cu sediul în SUA.

Aceștia au invocat îngrijorări cu privire la ceea ce au descris ca fiind o creștere a violenței sexuale bazate pe imagini și a materialelor cu abuzuri asupra copiilor pe X, în urma schimbărilor de politică survenite după preluarea companiei de către Elon Musk.

X a stârnit, de asemenea, reacții negative după ce chatbotul său, Grok, a generat imagini care înfățișau femei dezbrăcate. Musk a respins criticile venite din partea legiuitorilor și autorităților de reglementare europene, acuzând Uniunea Europeană de cenzură după ce X a fost amendată în temeiul Legii privind serviciile digitale a blocului.

Există deja alte alternative la X, printre care Truth Social al președintelui american Donald Trump, platforma descentralizată Mastodon și serviciul american Bluesky.

Deși aceste platforme au atras o atenție semnificativă la lansare, niciuna nu a egalat până acum acoperirea globală a X sau influența sa asupra dezbaterilor politice și știrilor

 

