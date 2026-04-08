Mircea Lucescu va fi depus în cursul zilei la Arena Națională, iar în această seara va avea loc o slujbă de priveghi. Pentru cei care vor să îi aducă un omagiu, sicriul cu trupul neînsuflețit se va afla în incinta stadionului și în ziua de joi. Înmormântarea va avea loc vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, scrie DigiSport.

Programul funeraliilor va începe miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, locul unde cei care l-au apreciat pe Mircea Lucescu își pot lua rămas bun de la fostul mare antrenor al României. Acesta va sta acolo și în ziua de joi.

Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea fluxului de vizitatori. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc o primă slujbă de priveghi.

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați, se arată într-un comunicat oficial.

Mircea Lucescu și-a ales locul de veci acum un deceniu. Cavoul se află pe aleea principală a cimitirului, unde sunt înmormântate nenumărate personalități din România.

