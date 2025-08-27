Live TV

Video Măsurile din Pachetul al doilea care îi afectează direct pe românii de rând: de la impozitul pe locuință majorat la taxa pe colete

Guvernul se pregătește de asumarea Pachetului 2. Pe lângă reforma în administrație și reducerea cheltuielilor de la stat, sunt și măsuri care afectează direct oamenii de rând. Impozitul pe locuință crește semnificativ de la anul și se introduce o taxă nouă pentru fiecare colet care vine din afara Uniunii Europene.

Guvernul vine cu noi taxe în cel de-al 2-lea pachet fiscal. Este vorba, în primul rând, despre creșterea impozitului pe locuințe la 70%, o măsură pe care știm că a cerut-o Comisia Europeană și pe care România trebuie să și-o asume, potrivit jurnalistei Digi24 Rebeca Manea.

De asemenea, apare și taxa pe colete. Practic, tot ce vine din afara Uniunii Europene va fi taxat cu 25 lei. Vorbim despre colete cu o valoare sub 150 euro, exact acelea care de cele mai multe ori vin din China. Chiar ministrul Finanțelor spunea că zilnic peste 200.000 de colete intră în România.

Contribuția pentru sănătate la persoanele care fac profit din PFA va scădea de la 90 de salarii minime brute la 72 de salarii minime brute. Guvernul spune că măsura vine în în susținerea contribuabililor

De asemenea, conform profit.ro, ar urma să crească impozitul pentru veniturile din investițiile la bursă de la unu la 3% pentru cele deținute mai mult de un an și de la trei la 6% pentru cele care sunt deținute mai puțin de un an.

