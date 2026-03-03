Fostul ministru al Energiei, Răzvan-Eugen Nicolescu, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că România nu are motive de îngrijorare în privința aprovizionării cu gaze naturale. În schimb, situația este mai delicată în ceea ce privește evoluția prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor internaționale.

Întrebat despre riscurile din piața energiei, Nicolescu a explicat că, în ceea ce privește gazele naturale, nu vede motive de îngrijorare. „La gaz natural, eu sincer nu sunt îngrijorat”, a spus acesta, argumentând că „o foarte mare parte din gazul natural pe care noi îl consumăm este gaz produs în România”.

Fostul ministru a subliniat că există contracte încheiate pe termen mai lung, iar intrarea în sezonul cald va reduce consumul sub nivelul producției interne zilnice.

„Intrăm într-o perioadă de primăvară, temperaturile cresc, consumul de gaz scade sub nivelul producției noastre zilnice. Deci nu mi-aș face griji nici din punct de vedere al prețului, nici din punct de vedere al securității aprovizionării”, a precizat el.

Carburanții, mai expuși volatilității externe

Situația este diferită în cazul carburanților, unde România este mult mai dependentă de evoluțiile externe. „La carburanți aș fi îngrijorat în privința evoluției prețurilor. Pentru că la carburanți suntem mult mai expuși fluctuațiilor de pe piața europeană și de pe piața internațională”, a explicat Nicolescu.

El a adăugat că, deși nu există motive serioase de îngrijorare privind securitatea aprovizionării, menținerea unor prețuri ridicate timp de mai multe săptămâni ar putea avea efecte vizibile atât în economie, cât și în bugetele populației.

În astfel de momente tensionate, spune el, piețele reacționează emoțional, ceea ce amplifică volatilitatea. „Dacă ești trader, ești tentat să încerci să îți iei poziții de creștere, pentru că te gândești că vor urma majorări. Mai apar, în astfel de momente, și speculanții care vor să transforme această emoție și să o utilizeze în interes propriu. Și apar și blocaje”, potrivit fostului ministru.

Un exemplu concret este situația din Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de țiței. „Faptul că petrolierele nu mai pot trece prin strâmtoarea Ormuz este o realitate. Este un lucru care, evident, creează un impact asupra furnizării și producției de țiței. Iar această producție, raportată la o cerere egală, înseamnă un impact asupra prețului”, a explicat Nicolescu.

Evoluții imprevizibile și posibile măsuri fiscale

Potrivit fostului ministru, evoluția prețului petrolului va depinde de mai mulți factori, inclusiv de deciziile privind rezervele strategice din Europa și Statele Unite, dar și de producția din state precum Venezuela, Canada, Statele Unite sau Rusia.

„Sunt multe elemente care influențează evoluția pieței globale. Dar aici, repet, dacă situația va continua mai multe săptămâni și, cu adevărat, vor exista atacuri care vor afecta instalațiile petroliere, rafinăriile sau vasele care trec prin strâmtoare, atunci este posibil să asistăm la un impact asupra prețului”, a avertizat el.

Întrebat dacă prețul carburanților ar putea ajunge la 10 sau chiar 12 lei pe litru, Nicolescu a subliniat că astfel de estimări nu pot fi făcute cu certitudine: „Nu știe nimeni cu exactitate. Se fac niște predicții. Dacă vreunul dintre noi ar fi sigur de ce spune, am deveni multimilionari peste noapte, pariind într-un sens sau altul, pe creșteri sau pe scăderi.”

În ceea ce privește o eventuală reducere a accizelor, fostul ministru a amintit că aproape jumătate din prețul unui litru de combustibil este reprezentat de accize și că o astfel de decizie trebuie analizată atent, inclusiv din perspectiva impactului bugetar. În funcție de nivelul încasărilor și de evoluția prețului de bază, Guvernul ar putea decide dacă este oportună o ajustare.

Acesta consideră că, deocamdată, nu există motive de panică, însă situația trebuie gestionată cu prudență. „Piața trebuie să rămână calmă, să fim atenți la ce se întâmplă și să nu alimentăm creșteri nejustificate. Lucrurile trebuie abordate cu prudență, pas cu pas”, a subliniat fostul ministru.

Editor : A.D.