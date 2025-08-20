Guvernul intenționează să crească cu 60-70% impozitele pe locuințe, la nivel local, a anunțat miercuri, în exclusivitate la Digi 24, vicepremierul Tanczos Barna. Măsura va fi inclus în al doilea pachet de reforme fiscale care urmează a fi adoptat de guvernul Bolojan.

„Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativă teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

Barna a spus că această majorare „este necesară” pentru consolidarea bugetelor locale, „pentru ca primăriile să devină independente financiar și să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare”.

Astfel, vicepremierul a arătat că „sunt multe proiecte de la centru” pentru dezvoltarea zonei rurale, dar „de foarte multe ori, contribuția proprie a UAT e nesemnificativă sau nu e suficient de mare”.

În ce condiții vrea Barna taxă auto inclusiv la mașinile electrice. „Asta înseamnă echitate socială”

Economistul Cristian Păun a vorbit recent la Digi24 despre pachetul 2 de măsuri fiscale care va aduce și impozite mai mari pe proprietate și a precizat că „ar trebui să facem o distincție între impozitele pe proprietate, acolo unde tu locuiești, versus impozitele aferente caselor de vacanță.”

„Filozofia care stă în spatele acestor majorări sau, mă rog, argumentul pe care l-am văzut în spațiul public este acela că aceste impozite pe proprietate în România sunt în continuare mici și foarte mici. Sigur cred că ar trebui să facem o distincție între impozitele pe proprietate, acolo unde tu locuiești sau chiar ai făcut o investiție pentru închiriere, versus impozitele aferente caselor de vacanță. Poate că n-ar strica să avem o astfel de diferențiere, pentru că este o diferență și multe țări fac o diferență între cele două tipuri de, să spunem, locuințe”, a explicat Cristian Păun. Economistul a precizat că impozitele încep să se apropie de cele din țările din UE, unde salariile sunt mult mai mari.

În ceea ce privește impozitele pe mașini, vicepremierul Barna a spus că la nivelul Executivului nu s-a ajuns la o variantă finală, dar s-a declarat de părere că ar trebui impus un impozit inclusiv pe mașinile electrice, dacă acestea sunt scumpe.

„Au fost foarte multe discuții, inclusiv la mașinile electrice, dacă ele trebuie scutite 100% sau nu (de impozite - n.r.). Sunt mașini de 100.000 de euro, sau de 150.000 de euro - dacă e mașină electrică, nu mi se pare normal să nu se plătească niciun impozit, doar pentru că e mașină electrică. Pentru aceste mașini (considerate de lux - n.r.) trebuie stabilit un impozit, asta înseamnă echitate socială”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

Editor : M.L.