Video Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara UE, anunță ministrul Finanțelor

Data publicării:
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, propune o taxă nouă pentru coletele care vin din spaţiile extracomunitare. Aceste fluxuri de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în anul 2024, la nivel european.

Ministrul Finanțelor a anunțat că una dintre măsurile pregătite de guvern se referă la o taxă pe fluxuri extracomunitare de coletele de peste 150 de euro.

„La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, mă refer la coletele sub 150 de euro, au crescut de la un miliard la patru miliarde în ultimii patru ani. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3.000-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulţi antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români care vând în online şi care au fost profund afectaţi de această creştere a coletelor din zone extracomunitare, a explicat Nazare

„Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet, de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo şi coletele care vin direct din zone extracomunitare în România şi cele care vin prin alte hub-uri în România”, a subliniat oficialul.

Ministrul Finanțelor a discutat miercuri, într-o conferință de presă, despre măsurile de reformă fiscală și a anunțat crearea unei noi formule de taxare a multinaționalelor, în condițiile în care, cu o zi în urmă, avertiza că autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti.

