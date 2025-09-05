Măsurile luate de Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului auto odată că începerea anului școlar

Primăria Capitalei anunţă că programul angajaţilor din instituţie este decalat, pentru a-i sprijini pe părinţii care trebuie să îşi ducă la şcoală copiii înainte de a veni la serviciu, dar şi pentru a fluidiza traficul rutier. PMB a luat şi alte măsuri pentru siguranţa elevilor şi pentru fluidizarea traficului în Bucureşti la începerea anului şcolar 2025 - 2026.

Primăria Municipiului Bucureşti se pregăteşte pentru începutul anului şcolar 2025–2026 şi a luat mai multe măsuri pentru siguranţa elevilor şi pentru fluidizarea traficului rutier. Administraţia Străzilor a modernizat zonele din jurul şcolilor, iar poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti (PLMB), împreună cu Brigada Rutieră şi poliţiile locale de sector, vor gestiona traficul şi vor menţine ordinea publică. În acelaşi timp, peste o mie de medici şi asistenţi vor fi prezenţi în cabinetele şcolare. Pentru a sprijini părinţii şi elevii, primarul general a dispus decalarea programului angajaţilor Primăriei, se arată într-un comunicat al PMB remis News.ro.

Astfel, Poliţia Locală previne opririle şi staţionările neregulamentare pe banda 1 de circulaţie a inelului principal (şoseaua Mihai Bravu – şoseaua Ştefan cel Mare), împiedică opririle şi staţionările neregulamentare pe banda 1 de pe Bd. Ferdinand I şi Bd. Pache Protopopescu, reorganizează parcările de pe Bd. Chişinău, astfel încât traficul să se desfăşoare pe două benzi, suspendă temporar parcările publice şi interzice opririle în zonele unde se desfăşoară lucrări de amploare (de exemplu, pe Bd. Ion Mihalache, între Piaţa Victoriei şi Bd. Banu Manta), creând astfel o bandă suplimentară pentru fluidizarea traficului, verifică semnalizarea rutieră, atât verticală, cât şi orizontală; şi previne pătrunderea vehiculelor pe benzile dedicate transportului public (Bd. Unirii, Şos. Aviatorilor, Bd. Magheru).

În celelalte intersecţii aglomerate, poliţiile locale de sector şi Brigada Rutieră gestionează traficul conform Planului Integrat de Fluidizare a Traficului.

Începând cu 8 septembrie, poliţiştii locali din cadrul PLMB vor asigura, conform Planului pentru Siguranţa Elevilor, menţinerea ordinii publice şi fluidizarea traficului rutier în jurul a cinci unităţi de învăţământ. Totodată, vor asigura fluenţa traficului rutier în intersecţiile şoseaua Chitilei cu Bd. Bucureştii Noi, şoseaua Mihai Bravu cu şoseaua Iancului, şoseaua Mihai Bravu cu Bd. Ferdinand I şi şoseaua Ştefan cel Mare cu str. Lizeanu.

Potrivit aceleiaşi surse, Administraţia Străzilor a înlocuit indicatoarele rutiere şi limitatoarele de viteză, a instalat stâlpişori pe trotuare, a verificat semafoarele şi a montat garduri de protecţie la Şcoala „George Călinescu", Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu" şi Colegiul Naţional „Victor Babeş".

De asemenea, au fost marcate zeci de treceri de pietoni în zonele unităţilor de învăţământ, printre care: Liceul „Ion Barbu", Colegiul Naţional „Grigore Moisil", Liceul Teoretic „Marin Preda", Şcoala nr. 163, Şcoala „Regina Maria", Grădiniţa 54 şi Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu".

Primăria Capitalei mai informează că din 8 septembrie, Direcţia de Medicină Şcolară a ASSMB asigură prezenţa zilnică a peste 1.000 de medici şi asistenţi în şcoli, grădiniţe şi universităţi din Capitală. Potrivit sursei citate, reţeaua cuprinde 161 de cabinete stomatologice (148 în şcoli şi grădiniţe, 13 în universităţi) şi 519 cabinete de medicină generală (509 în şcoli şi 10 în universităţi).

Astfel, elevii beneficiază de asistenţă medicală zilnică, campanii de educaţie pentru sănătate şi programe de prevenţie, monitorizarea stării de sănătate şi intervenţii rapide şi consultaţii şi tratamente stomatologice gratuite.

În plus, două programe noi sprijină sănătatea copiilor: SMILE-2: aparate ortodontice gratuite pentru elevii cu vârste între 12 şi 17 ani şi FOCUS VDR: sprijin financiar de 500 lei pentru ochelari de vedere pentru copii cu vârste între 0 şi 17 ani.

PMB mai anunţă că pentru a sprijini părinţii şi pentru a fluidiza traficul, primarul Stelian Bujduveanu a dispus decalarea programului angajaţilor Primăriei Municipiului Bucureşti. Astfel, părinţii vor avea timp să îşi ducă copiii la şcoală şi să ajungă la serviciu. PMB este prima instituţie care aplică această măsură.

