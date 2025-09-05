Live TV

Măsurile luate de Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului auto odată că începerea anului școlar

Data publicării:
mașini în Trafic în București.
Trafic în București. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primăria Capitalei anunţă că programul angajaţilor din instituţie este decalat, pentru a-i sprijini pe părinţii care trebuie să îşi ducă la şcoală copiii înainte de a veni la serviciu, dar şi pentru a fluidiza traficul rutier. PMB a luat şi alte măsuri pentru siguranţa elevilor şi pentru fluidizarea traficului în Bucureşti la începerea anului şcolar 2025 - 2026.

Primăria Municipiului Bucureşti se pregăteşte pentru începutul anului şcolar 2025–2026 şi a luat mai multe măsuri pentru siguranţa elevilor şi pentru fluidizarea traficului rutier. Administraţia Străzilor a modernizat zonele din jurul şcolilor, iar poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti (PLMB), împreună cu Brigada Rutieră şi poliţiile locale de sector, vor gestiona traficul şi vor menţine ordinea publică. În acelaşi timp, peste o mie de medici şi asistenţi vor fi prezenţi în cabinetele şcolare. Pentru a sprijini părinţii şi elevii, primarul general a dispus decalarea programului angajaţilor Primăriei, se arată într-un comunicat al PMB remis News.ro.

Astfel, Poliţia Locală previne opririle şi staţionările neregulamentare pe banda 1 de circulaţie a inelului principal (şoseaua Mihai Bravu – şoseaua Ştefan cel Mare), împiedică opririle şi staţionările neregulamentare pe banda 1 de pe Bd. Ferdinand I şi Bd. Pache Protopopescu, reorganizează parcările de pe Bd. Chişinău, astfel încât traficul să se desfăşoare pe două benzi, suspendă temporar parcările publice şi interzice opririle în zonele unde se desfăşoară lucrări de amploare (de exemplu, pe Bd. Ion Mihalache, între Piaţa Victoriei şi Bd. Banu Manta), creând astfel o bandă suplimentară pentru fluidizarea traficului, verifică semnalizarea rutieră, atât verticală, cât şi orizontală; şi previne pătrunderea vehiculelor pe benzile dedicate transportului public (Bd. Unirii, Şos. Aviatorilor, Bd. Magheru).

În celelalte intersecţii aglomerate, poliţiile locale de sector şi Brigada Rutieră gestionează traficul conform Planului Integrat de Fluidizare a Traficului.

Începând cu 8 septembrie, poliţiştii locali din cadrul PLMB vor asigura, conform Planului pentru Siguranţa Elevilor, menţinerea ordinii publice şi fluidizarea traficului rutier în jurul a cinci unităţi de învăţământ. Totodată, vor asigura fluenţa traficului rutier în intersecţiile şoseaua Chitilei cu Bd. Bucureştii Noi, şoseaua Mihai Bravu cu şoseaua Iancului, şoseaua Mihai Bravu cu Bd. Ferdinand I şi şoseaua Ştefan cel Mare cu str. Lizeanu.

Potrivit aceleiaşi surse, Administraţia Străzilor a înlocuit indicatoarele rutiere şi limitatoarele de viteză, a instalat stâlpişori pe trotuare, a verificat semafoarele şi a montat garduri de protecţie la Şcoala „George Călinescu", Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu" şi Colegiul Naţional „Victor Babeş".

De asemenea, au fost marcate zeci de treceri de pietoni în zonele unităţilor de învăţământ, printre care: Liceul „Ion Barbu", Colegiul Naţional „Grigore Moisil", Liceul Teoretic „Marin Preda", Şcoala nr. 163, Şcoala „Regina Maria", Grădiniţa 54 şi Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu".

Primăria Capitalei mai informează că din 8 septembrie, Direcţia de Medicină Şcolară a ASSMB asigură prezenţa zilnică a peste 1.000 de medici şi asistenţi în şcoli, grădiniţe şi universităţi din Capitală. Potrivit sursei citate, reţeaua cuprinde 161 de cabinete stomatologice (148 în şcoli şi grădiniţe, 13 în universităţi) şi 519 cabinete de medicină generală (509 în şcoli şi 10 în universităţi).

Astfel, elevii beneficiază de asistenţă medicală zilnică, campanii de educaţie pentru sănătate şi programe de prevenţie, monitorizarea stării de sănătate şi intervenţii rapide şi consultaţii şi tratamente stomatologice gratuite.

În plus, două programe noi sprijină sănătatea copiilor: SMILE-2: aparate ortodontice gratuite pentru elevii cu vârste între 12 şi 17 ani şi FOCUS VDR: sprijin financiar de 500 lei pentru ochelari de vedere pentru copii cu vârste între 0 şi 17 ani.

PMB mai anunţă că pentru a sprijini părinţii şi pentru a fluidiza traficul, primarul Stelian Bujduveanu a dispus decalarea programului angajaţilor Primăriei Municipiului Bucureşti. Astfel, părinţii vor avea timp să îşi ducă copiii la şcoală şi să ajungă la serviciu. PMB este prima instituţie care aplică această măsură.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
4
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
masina politie
5
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ghizdan
Livratorii români își marchează ghiozdanele după atacurile rasiste...
profimedia-1034170120
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în...
pacient intr-un pat de spital
Decizie majoră a CJUE pentru pacienţii din România, privind dreptul...
Drona militară a SUA.
Dronele letale, marfă de export. Cum folosește Donald Trump un tratat...
Ultimele știri
Lituania acuză Rusia de bruiaj GPS, după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen deasupra Bulgariei
Cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Croaţia nu va desfăşura trupe, iar Slovenia o va face doar într-o misiune a ONU
Sezon estival cu intervenții record în Constanța: 18 persoane s-au înecat, 72 de turiști salvați și peste 700 asistați medical
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trotinete
Femeie prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi din București
Livratorul asiatic agresat în București.
Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București a cerut să fie cercetat în libertate. Judecătorii iau astăzi decizia finală
raw expozitie matisse 030925_79669
Patru tablouri de Henri Matisse, aduse la București sub măsuri stricte de securitate. Vor fi expuse alături de lucrările lui Pallady
N23 DECLARATII NICUSOR ODESA LUNG VO 110625_10573
Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Trebuie să fim toţi într-o barcă
barbat cu catuse la maini
Recidivist care tâlhărea femei în autobuzele din Capitală, arestat: a fost filmat cum acționa. Apelul polițiștilor către o victimă
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Ce venit trebuie să ai pentru ajutor social în 2025? Noile condiții valabile
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Răsturnare de situație! Jucătorul a spus ”DA” pentru transferul la FCSB: ”Sunt foarte surprins”
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică