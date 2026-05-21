Încă o dronă a fost identificată într-o țară NATO și UE. Moscova acuză Riga de participare indirectă în războiul din Ucraina

Forțele Armate Letone au anunțat joi că cel puțin o dronă zboară în spațiul aerian al țării, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen din regiunea baltică, relatează Reuters.

„Confirmăm că există cel puțin o aeronavă fără pilot în spațiul aerian leton”, au scris Forțele Armate Letone pe rețelele de socializare.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanţă asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, iar mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spaţiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania şi Estonia.

Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat aceste incursiuni, iar discuţiile privind numirea unui nou cabinet sunt în curs.

Între timp, Rusia şi-a intensificat afirmaţiile (negate în repetate rânduri) potrivit cărora Letonia şi alte state baltice ar putea fi folosite în curând de Ucraina ca „platformă de lansare” pentru atacuri asupra Rusiei, stârnind temeri cu privire la o posibilă escaladare a conflictului în regiune.

Într-o declaraţie extinsă publicată pe canalul său de Telegram, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a afirmat – citând serviciile sale de informaţii externe, dar fără a oferi dovezi – că armata ucraineană se pregăteşte să lanseze atacuri asupra Rusiei de pe teritoriile Estoniei, Letoniei şi Lituaniei. Acesta chiar a numit cele cinci baze militare letone despre care susţine că găzduiesc dronele ucrainene.

MAE rus critică liderii „naivi” ai Letoniei pentru că ar fi „consimţit” la operaţiune - o afirmaţie negată în repetate rânduri de conducerea de vârf a Letoniei, inclusiv de preşedinte şi de prim-ministru, precum şi de Ucraina, notează The Guardian.

„Calitatea de membru al NATO nu îi va proteja pe complicii teroriştilor de o pedeapsă justă”, a afirmat Rusia, repetând ameninţările formulate iniţial în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU de la începutul acestei săptămâni, care au stârnit apoi o condamnare clară din partea SUA şi a UE.

