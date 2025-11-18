Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: Un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire

Președintele României, Nicușor Dan, l-a descris pe Ilie Ilașcu, care a murit luni, 17 noiembrie, drept un „un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate”. Șeful statului a afirmat că fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol a fost „un erou contemporan cu noi”.

„Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate. Ilie Ilașcu, un exemplu de verticalitate și curaj, ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta. Când ne referim la eroi, adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertății. Ilie Ilașcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile amenințări și ani lungi de detenție politică, a rămas neclintit și nu s-a temut să riște totul pentru idealul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilaşcu în inimile tuturor!”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, la Taxobeni, din Raionul Fălești, R. Moldova. Este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), înființată în contextul în care, la acel moment, din cei peste 200 mii de locuitori ai Tiraspolului, 35 de mii erau de etnie română, adică circa 17%, și care nu aveau nicio școală, nicio grădiniță în limba română, toate cele 19 unități de învățământ din Tiraspol fiind cu predare în limba rusă.

A fost președinte al Frontului Popular din Moldova – Filiala Tiraspol din anul 1989 până în 1992, an în care organizația a fost lichidată de forțele separatiste transnistrene.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia Floreasca nr. 216 din București, începând de marti, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie.

