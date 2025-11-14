Live TV

Mesajul Oanei Țoiu, după o discuție telefonică cu omologul ucrainean: „Să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română”

Data publicării:
oana toiu 2
Oana Țoiu și ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha. Foto: mae.ro

Oana Țoiu, șefa diplomației române, și Andrii Sybiha au avut vineri, 14 noiembrie, o discuție telefonică, catalogată de ministrul ucrainean de Externe drept „importantă”. Cei doi oficiali au vorbit despre intensificarea atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei, dar și despre școlile cu predare în română din Cernăuți.

„Am avut o discuție importantă cu ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu. L-am informat pe omologul meu despre intensificarea atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei și a infrastructurii noastre critice.

Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale, pe provocările comune în materie de securitate din regiune și pe punerea în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul convorbirii telefonice de săptămâna trecută dintre președinții noștri”, a transmis Andrii Sybiha pe X.

Totodată, în cadrul convorbirii telefonice, cei doi oficiali au vorbit și despre românii din Ucraina și drepturile lor în materie de educație. 

„Am reafirmat că abordarea Ucrainei rămâne deschisă, de bună vecinătate și bazată pe respect reciproc și parteneriat cu România”, a mai transmis șeful diplomației ucrainene.

De cealaltă parte, Oana Țoiu a precizat: „În cadrul conversației noastre, am discutat despre situația școlilor românești din Cernăuți. În luna august a anului trecut, ne-am întâlnit cu comunitatea vorbitoare de limbă română, inclusiv cu profesori, părinți și reprezentanți ai autorităților din domeniul educației, și îi sunt recunoscătoare lui Andrii pentru prezența și respectul față de comunitate.

Am clarificat faptul că, deși unele etape ale reformei educaționale implică propuneri locale, decizia finală privind numărul de școli nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre. 

Am subliniat atenția specială pe care România o acordă implementării reformei educaționale în curs de desfășurare în Ucraina și cerința noastră ca aceasta să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română în ceea ce privește accesul la educație în limba maternă.

Am subliniat importanța primordială de a lua în considerare cererile și așteptările legitime ale minorității vorbitoare de limba română din Ucraina. Reforma trebuie să asigure oportunități adecvate de învățământ în limba maternă pentru persoanele care aparțin minorității române”. 

Ministra de Externe a precizat că a vorbit cu Sybiha și despre aderarea Ucrainei la UE, dar și despre sancțiunile impuse de președintele american Donald Trump.

Citește și:

Ambasada Ucrainei dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți

Ucraina: Din 20 de licee cu predare în limba română, vor rămâne doar patru

