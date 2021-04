Mesajul primului preot din Cluj care s-a vaccinat anti-Covid: Pot deosebi un studiu științific de o părere pe Facebook

"M-am vaccinat pentru că slujesc într-un spital" - este mesajul unui preot care este și medic în Cluj. Acesta conduce Centrul de Îngrijiri Paliative "Sfântul Nectarie". A gestionat exemplar pandemia într-un loc unde toți pacienții suferă de boli grave. S-a infectat cu Covid pe final de an, iar apoi a fost primul preot din Cluj-Napoca care s-a vaccinat.

Preotul Bogdan Chiorean conduce centrul de Îngrijiri Paliative "Sfântul Nectarie" din Cluj-Napoca de la vârsta de 28 de ani. Aici vin oameni cu boli cronice, aflați în suferință. Dar preotul are și pregătire medicală.

Bogdan Chiorean, preot și medic: "După seminarul Teologic am intrat la Facultatea de Medicină Dentară, apoi în paralel și la Facultatea de Teologie. Nici nu am știut exact de ce le fac pe amândouă, Dumnezeu știa lucrurile astea de dinainte să le știu eu. În timp ce eram la ambele facultăți centrul acesta se construia cu multă zdroabă, e un spital înființat de la iarbă verde de Arhiepiscopia Clujului".

În ianuarie, preotul Bogdan Chiorean a anunțat public că s-a imunizat. "M-am vaccinat pentru că slujesc într-un spital", a scris pe o rețea de socializare.

Bogdan Chiorean, preot și medic: "Am capacitatea asta să deosebesc un studiu științific dintr-o revistă de forță față de o părere de pe rețelele de socializare sau altundeva, pe cei care au cerut sfatul, am încercat să-i îndrum cu cele mai bune gânduri. (...) Vedem oameni care pot să găsească mulțumire în suferință. Oameni care ne spun: <părinte, ne simțim aici ca în stațiune> și dacă un om într-o fază terminală poate să spună lucrul acesta, eu cred că am reușit ceva. Nu mult, dar ceva".

Spitalul are 40 de paturi. Peste 5.000 de pacienți au trecut pragul centrului.

Sfântul Nectarie este cunoscut în ortodoxism ca ocrotitorul bolnavilor de cancer. Din acest motiv, centrul îi poartă și numele.

Bogdan Chiorean, preot și medic: "Mă întreabă soția: <ce te faci dacă o să aveți coronavirus acolo? Să aveți un focar?> Noi nu o să avem că ne păzește Sfântul Nectarie. Am avut spre sfârșitul lui noiembrie ceva cazuri izolate pe care am reușit să le stabilizăm, slavă lui Dumnezeu. Unii pacienții chiar s-au externat și au mers acasă între timp".

În decembrie s-au infectat atât preotul, cât și soția lui.

Bogdan Chiorean, preot și medic: "Nu a fost o formă grava, a fost o formă ușoară, care a cedat după vreo 2-3 săptămâni, dar am rămas câteva luni de zile - abia acum, dacă ne revenim - ea cu simptome digestive, eu cu simptome pulmonare, cu o tuse de care cu foarte multă greutate am scăpat".

Bogdan Chiorean îndeamnă la comunicare pentru ca întreaga campanie de vaccinare să meargă înainte cu succes.

Bogdan Chiorean, preot și medic: "Noi, în biserică, vorbim foarte mult despre faptul ca într-o comunitate este importantă comunicarea și comunicarea duce la comuniune. Și dacă vrem și mai mult decât comuniune, atunci e nevoie și de cuminecare".

Editor : Georgiana Marina