Metrorex a anunţat că scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa. Tunelul realizat până acum a trecut de 2km

Metrou Magistrala 6
Gara de Nord - Otopeni

Metrorex a anunţat, marţi, că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou.

În acelaşi timp, scutul de foraj „Sfânta Ana” se îndreaptă şi el spre această destinaţie, parcurgând deja peste 1.600 de metri şi asamblând 1.076 de inele de tunel.

„Scutul de forare «Sfânta Maria» excavează tunelul Liniei 2 pe Secţiunea SUD a Magistralei 6 de metrou, iar ziua de astăzi marchează finalizarea celui de al doilea segment de tunel de pe această linie. Tunelul realizat până acum de utilajul gigant între viitoarele staţii de metrou Tokyo - Aeroport Băneasa - Gara Băneasa, însumează 2006 metri excavaţi şi 1334 inele de tunel asamblate”, anunţă, marţi, Metrorex, într-un comunicat de presă.

Compania precizează că lungimea tunelului subteran pe care îl va realiza TBM "Sfânta Maria" până la staţia 1 Mai este de 6,6 km.

„Începem anul 2026 marcând încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou! Parcursul ambelor două utilaje de foraj - TBM «Sfânta Maria» şi TBM «Sfânta Ana» - este conform planificării de execuţie pentru realizarea structurii de rezistenţă pentru Secţiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou! Utilajul „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa, iar scutul de foraj „Sfânta Ana” se îndreaptă şi el spre această destinaţie, parcurgând deja peste 1.600 de metri şi asamblând 1.076 de inele de tunel", precizează Mariana Miclăuş, director general Metrorex, citată în comunicatul de presă.

TBM „Sfânta Maria” are o lungime de 97 de metri, o greutate de 600 de tone şi un cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri.

Gara de Nord - Otopeni

Utilajele TBM „Sfânta Maria” şi „Sfânta Ana” vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele şase staţii şi şase interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internaţional Otopeni. Pe un traseu de 14,2 kilometri, aceasta va cuprinde 12 staţii de metrou: Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu, Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

