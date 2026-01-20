„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a fost invitată să se alăture „Consiliului pentru Pace” propus de Donald Trump, însă a transmis că o eventuală participare ridică dificultăți majore, în special în contextul în care Rusia ar putea face parte din această inițiativă, relatează News.ro.

Este „foarte dificil să ne imaginăm cum putem să ne aflăm împreună cu Rusia în orice fel de consiliu”, a anunţat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Le Monde.

Preşedintele ucrainean a făcut aceste declaraţii presei, pe WhatsApp.

Volodimir Zelenski a anunţat că se va deplasa la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos numai pentru a semna un acord cu Statele Unite privind garanţiile de securitate şi dezvoltarea economică a ţării sale.

El urma să participe la WEF marţi, în staţiunea de schi Grisons, însă a decis să rămână la Kiev în urma unor bombardamente ruseşti intense, în noaptea de luni spre marţi.

„Ucraina este pregătită să se întâlnească cu toţi partenerii săi, cu condiţia ca aceste întâlniri să contribuie la protejarea vieţilor, să garanteze securitatea şi să fie cu adevărat eficiente”, a scris el ulterior pe Telegram.

„Echipa noastră a pregătit tot ceea ce este necesar pentru a putea semna, cu Statele Unite, documente referitoare la garanţii de securitate şi la reconstrucţia Ucrainei”, a precizat el.

Pe de altă parte, delegaţia ucraineană prezentă la WEF s-a întâlnit, marţi dimineaţa, cu consilierii francez, german şi britanic în domeniul securităţii naţionale, a anunţat ulterior şeful delegaţiei, Rustem Umerov.

„Ne-am armonizat abordările în privinţa garanţiilor de securitate şi ne-am continuat activitatea diplomatică”, a anunţat pe Telegram Rustem Umerov.

„Alte reuniuni cu partenerii noştri sunt prevăzute în curând, în vederea discutării garanţiilor de securitate, dezvoltării economice şi reconstrucţiei Ucrainei”, a adăugat el.

Umerov a participat, în acest weekend, la o nouă rundă de negocieri cu emisari americani.

După două zile de discuţii în Florida, cele două părţi au convenit, potrivit lui Umerov, să le continue la Davos.

