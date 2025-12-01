Metroul din București s-a aglomerat luni odată cu plecarea miilor de participanți veniți la parada militară de 1 decembrie. Un călător ar fi intrat în stop cardiac.

Mariana Miclăuș, director general Metrorex, a declarat, la Digi24, că la ora 12:45 a fost raportată o urgență medicală într-un tren de metrou aflat în stația Ștefan cel Mare, la firul doi.

„Unei persoane i s-a făcut rău. Conform procedurilor, a fost solicitat ajutorul SMURD. Echipajul este la fața locului, aplică procedurile standard. Am reorganizat circulația între Dristor 2 și Iancului și Iancului și Piața Victoriei 2.

Pe Magistrala 2 avem 4 trenuri suplimentare și pe Magistrala 1 încă două. Am avut în vedere fluxul mare de călători pentru acest eveniment”, spune directorul general Metrorex.

Editor : A.C.