Aglomerație la Metroul din București după parada de 1 Decembrie. Unui călător i s-a făcut rău

Data publicării:
metrou bucuresti
Foto: captură video

Metroul din București s-a aglomerat luni odată cu plecarea miilor de participanți veniți la parada militară de 1 decembrie. Un călător ar fi intrat în stop cardiac. 

Mariana Miclăuș, director general Metrorex, a declarat, la Digi24, că la ora 12:45 a fost raportată o urgență medicală într-un tren de metrou aflat în stația Ștefan cel Mare, la firul doi. 

„Unei persoane i s-a făcut rău. Conform procedurilor, a fost solicitat ajutorul SMURD. Echipajul este la fața locului, aplică procedurile standard. Am reorganizat circulația între Dristor 2 și Iancului și Iancului și Piața Victoriei 2. 

Pe Magistrala 2 avem 4 trenuri suplimentare și pe Magistrala 1 încă două. Am avut în vedere fluxul mare de călători pentru acest eveniment”, spune directorul general Metrorex. 

