Galerie Foto Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Chinezii îl inaugurează până la finalul acestui an

Cel mai lung tunel de autostradă din lume
Cel mai lung tunel de autostradă din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an / Sursă foto: Profimedia

Cel mai lung tunel de autostradă din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an. Acesta este situat în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi-Yuli din Regiunea Autonomă Xinjiang. Tunelul Tianshan Shengli are o lungime de 22,13 kilometri și traversează Munții Tian Shan.

Construcția tunelului a început în aprilie 2020, iar peste 3.000 de muncitori s-au confruntat cu condiții extrem de dificile, printre care temperaturi extrem de scăzute, altitudini mari și o geologie complexă. Costul total al proiectului s-a ridicat la aproximativ 3,8 miliarde de dolari.

Odată deschis traficului, tunelul va reduce timpul de traversare a părții centrale a lanțului muntos de la câteva ore la aproximativ 20 de minute. Astfel, călătoria între capitala regională Urumqi și orașul Korla va dura doar trei ore, față de șapte, cât era până acum. Se preconizează că noua arteră va consolida semnificativ legătura dintre nordul și sudul regiunii Xinjiang, stimulând totodată dezvoltarea economică și turismul în zonă.

