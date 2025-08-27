Live TV

Ministra Mediului, după incendiul de la Dragonul Roşu: Monitorizăm continuu calitatea aerului și vom publica transparent toate datele

Data publicării:
incendiu dragonul rosu
Foto: ISUBIF

Calitatea aerului va fi monitorizată continuu cu ajutorul staţiilor fixe şi al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populaţia să fie informată corect şi în timp real, în urma incediului izbucnit la depozitul centrului comercial Dragonul Roşu, iar datele disponibile vor fi publicate transparent, a anunţat, miercuri, ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, creşteri semnificative ale concentraţiilor de PM10 s-au înregistrat în zonele estice şi sudice ale Bucureştiului, valorile ajungând temporar la 200 ľg/m3 în jurul orei 6:00 dimineaţa, în condiţii de calm atmosferic.

Valorile specifice zonei în care se desfăşoară monitorizarea ar trebui să fie sub 100 ug/m3 pentru PM10 şi mai mici de 70 ug/m3 pentru PM2,5, susţin specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP).

„În prezent, concentraţiile sunt în scădere, dar se menţin ridicate în cartierele Berceni, Titan şi Mihai Bravu - Pod Văcăreşti. Suntem în contact permanent cu ISU şi cu toate autorităţile de intervenţie. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul staţiilor fixe şi al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populaţia să fie informată corect şi în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătăţii oamenilor. După stingerea incendiului, GNM va desfăşura un control pentru a stabili cauzele şi eventualele responsabilităţi legale”, a scris Diana Buzoianu pe reţeaua de socializare.

Ea a menţionat că specialiştii vor monitoriza în timp real impactul asupra calităţii aerului din Bucureşti şi localităţile limitrofe.

„Ca urmare a incendiului izbucnit în seara zilei de 26 august 2025 în incinta complexului "Dragonul Roşu" - Dobroeşti (Ilfov), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile subordonate - Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - ANMAP, Administrația Națională de Meteorologie RA, Garda Naţională de Mediu - monitorizează în timp real impactul asupra calităţii aerului din Bucureşti şi localităţile limitrofe”, a precizat ministrul.

Astfel, trei autolaboratoare mobile ale ANMAP monitorizează principalii indicatori de poluare: particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat şi amoniac.

„Autolaboratorul Direcţiei Judeţene de Mediu (DJM) Bucureşti este instalat, încă de dimineaţă, în zona Fizicienilor - Vitan-Bârzeşti. Autolaboratorul DJM Prahova este amplasat în comuna Tunari. Autolaboratorul DJM Giurgiu este amplasat în zona CET Progresul”, a mai scris Buzoianu.

În această situaţie, populaţia trebuie să evite deplasările şi activităţile în aer liber în zonele unde fumul este vizibil sau mirosul este puternic.

„Ţineţi ferestrele locuinţelor închise, în special în intervalele cu concentraţii ridicate. Persoanele cu afecţiuni respiratorii, copiii şi vârstnicii trebuie să fie deosebit de precauţi”, a adăugat ministrul pe pagina de socializare.

Incendiul izbucnit noaptea trecută la depozitul centrului comercial "Dragonul Roşu" din Capitală a afectat calitatea aerului în zonele de est şi sud-est ale Bucureştiului, ca urmare a deplasării către oraş a masei de aer încărcate cu particule în suspensie, a anunţat miercuri Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), pe pagina sa de Facebook.

Astfel, staţiile de monitorizare au înregistrat miercuri dimineaţă o creştere rapidă a concentraţiilor de particule în suspensie, ajungând, la ora 11:00, la aproximativ 170 ug/m3 pentru PM10 şi 150 ug/m3 pentru PM2,5.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zegrean_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Augustin Zegrean, despre modificările aduse de coaliție în cazul...
French President Emmanuel Macron and Moldova's President Maia Sandu - Paris - 10 Mar 2025
Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de independență. Emmanuel...
Radu Miruță.
Ministerul Economiei suspendă temporar înscrierile pentru posturile...
Roma, Senato discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio sul prossimo Consiglio europeo
Giorgia Meloni, avertisment sumbru: „Uniunea Europeană este...
Ultimele știri
„Rusia este un tărâm al fărădelegii”: Reacția Ucrainei după retragerea Moscovei din convenția anti-tortură
Lukașenko urează Republicii Moldova „cer senin” și vorbește despre „amenințările actuale”
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pompieri 112
Incendiu puternic în Arad. Doi copii și un adult au ajuns la spital după ce casa lor a fost cuprinsă de flăcări
incendiu hamburg
Incendiu uriaș în portul Hamburg. Zeci de pompieri au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele de poluare, depășite de până la patru ori. Ce spune Garda de Mediu
incendiu la dragonul rosu
Incendiul de la Dragonul Roșu, din Capitală: focul a afectat aproape 4.000 mp. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările
bgr
Incendiu puternic la un depozit din Dragonul Roșu, în Capitală. Raed Arafat: „Intervenția pompierilor este dificilă”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul