Ministra Mediului, după incendiul de la Dragonul Roşu: Monitorizăm continuu calitatea aerului și vom publica transparent toate datele

Calitatea aerului va fi monitorizată continuu cu ajutorul staţiilor fixe şi al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populaţia să fie informată corect şi în timp real, în urma incediului izbucnit la depozitul centrului comercial Dragonul Roşu, iar datele disponibile vor fi publicate transparent, a anunţat, miercuri, ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, creşteri semnificative ale concentraţiilor de PM10 s-au înregistrat în zonele estice şi sudice ale Bucureştiului, valorile ajungând temporar la 200 ľg/m3 în jurul orei 6:00 dimineaţa, în condiţii de calm atmosferic.

Valorile specifice zonei în care se desfăşoară monitorizarea ar trebui să fie sub 100 ug/m3 pentru PM10 şi mai mici de 70 ug/m3 pentru PM2,5, susţin specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP).

„În prezent, concentraţiile sunt în scădere, dar se menţin ridicate în cartierele Berceni, Titan şi Mihai Bravu - Pod Văcăreşti. Suntem în contact permanent cu ISU şi cu toate autorităţile de intervenţie. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul staţiilor fixe şi al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populaţia să fie informată corect şi în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătăţii oamenilor. După stingerea incendiului, GNM va desfăşura un control pentru a stabili cauzele şi eventualele responsabilităţi legale”, a scris Diana Buzoianu pe reţeaua de socializare.

Ea a menţionat că specialiştii vor monitoriza în timp real impactul asupra calităţii aerului din Bucureşti şi localităţile limitrofe.

„Ca urmare a incendiului izbucnit în seara zilei de 26 august 2025 în incinta complexului "Dragonul Roşu" - Dobroeşti (Ilfov), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile subordonate - Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - ANMAP, Administrația Națională de Meteorologie RA, Garda Naţională de Mediu - monitorizează în timp real impactul asupra calităţii aerului din Bucureşti şi localităţile limitrofe”, a precizat ministrul.

Astfel, trei autolaboratoare mobile ale ANMAP monitorizează principalii indicatori de poluare: particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat şi amoniac.

„Autolaboratorul Direcţiei Judeţene de Mediu (DJM) Bucureşti este instalat, încă de dimineaţă, în zona Fizicienilor - Vitan-Bârzeşti. Autolaboratorul DJM Prahova este amplasat în comuna Tunari. Autolaboratorul DJM Giurgiu este amplasat în zona CET Progresul”, a mai scris Buzoianu.

În această situaţie, populaţia trebuie să evite deplasările şi activităţile în aer liber în zonele unde fumul este vizibil sau mirosul este puternic.

„Ţineţi ferestrele locuinţelor închise, în special în intervalele cu concentraţii ridicate. Persoanele cu afecţiuni respiratorii, copiii şi vârstnicii trebuie să fie deosebit de precauţi”, a adăugat ministrul pe pagina de socializare.

Incendiul izbucnit noaptea trecută la depozitul centrului comercial "Dragonul Roşu" din Capitală a afectat calitatea aerului în zonele de est şi sud-est ale Bucureştiului, ca urmare a deplasării către oraş a masei de aer încărcate cu particule în suspensie, a anunţat miercuri Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), pe pagina sa de Facebook.

Astfel, staţiile de monitorizare au înregistrat miercuri dimineaţă o creştere rapidă a concentraţiilor de particule în suspensie, ajungând, la ora 11:00, la aproximativ 170 ug/m3 pentru PM10 şi 150 ug/m3 pentru PM2,5.

