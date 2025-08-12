Ministrul Energiei retrage nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica: „Am luat act de percepția publică”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că nu îl mai nominalizează pe Alin Ioan Demian pentru un loc în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după ce în presă au apărut informații că acesta este finul său.

Ministrul a transmis, printr-un comunicat, că va revoca nominalizarea lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, urmare a reacțiilor apărute în spațiul public.

„Deși nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente.

Decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional.

Ministerul Energiei rămâne angajat în selectarea unor profesioniști cu experiență și competențe solide, în deplin respect față de lege și principiile bunei guvernanțe”, spune ministrul.

Cine este Alin Demian

Alin Demian este șef de cabinet al ministrului Energiei, dar și finul acestuia. Potrivit presei locale, Bogdan Ivan l-a cununat în urmă cu opt ani. Vezi AICI.

Inițial, Ministerul Energiei declarase că acesta are experiență în administrație, motiv pentru care a fost propus pe postul temporar de la Hidroelectrica.

De-a lungul timpului, Demian a deținut numeroase funcții politice, de la consilier al europarlamentarului Victor Negrescu, consilier parlamentar și apoi județean, viceprimar în comuna Coșbuc, Bistrița-Năsăud, administrator public în aceeași localitate, la consilier al lui Bogdan Ivan la ministerul Digitalizării și ulterior șef de cabinet al acestuia.

