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Buzoianu acuză PSD că riscă să blocheze aproape un miliard de euro din PNRR: „Este complet iresponsabil”

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Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Diana Buzoianu, ministra Mediului. Foto: Profimedia
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Ministra Mediului Diana Buzoianu acuză PSD că pune în pericol aproape un miliard de euro din fondurile din PNRR, după ce social-democrații au depus sute de amendamente la Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030 cu puțin timp înainte de ședința Comisiei de mediu. Reacția vine în contextul în care strategia urmează să fie supusă votului decisiv în Camera Deputaților, iar PSD a anunțat anterior că nu va susține documentul în forma actuală.

Într-un comunicat transmis miercuri de USR, ministra Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că a depus sute de amendamente la strategia adoptată anterior de Senat și avertizează că modificarea obiectivelor asumate la nivel european poate afecta finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Nu credeam că PSD ar putea ajunge mai jos decât a făcut-o zilele trecute. Astăzi însă a reușit să atingă un nivel istoric al absurdului și al ilegalității, pe care nu l-am întâlnit la niciun alt partid. Acum știm de ce au cerut ca proiectul să fie pus în Parlament: pentru că voiau să îl înlocuiască în întregime și să pună în pericol încă aproape un miliard de euro din PNRR”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra subliniază că România nu poate modifica unilateral obiectivele asumate în fața instituțiilor europene.

„Să fie foarte clar: România nu poate avea, printr-o strategie națională, alte obiective decât cele pe care și le-a asumat la nivel european. Nu poți schimba regulile peste noapte și apoi să te aștepți ca România să primească banii europeni ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vorbim despre 972 de milioane de euro. Aproape un miliard de euro pe care România riscă să îi piardă din cauza unui amendament depus de PSD cu jumătate de oră înainte de ședința comisiei. Este complet iresponsabil să te joci în acest fel cu banii europeni ai României”, a adăugat aceasta.

Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030 reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România prin PNRR. Potrivit Ministerului Mediului, modificarea obiectivelor convenite cu Comisia Europeană poate pune sub semnul întrebării îndeplinirea jaloanelor și, implicit, accesarea finanțării europene.

Ministerul mai susține că un document strategic de o asemenea importanță „nu poate fi rescris printr-un amendament depus pe ultima sută de metri, fără o analiză serioasă a consecințelor și fără o dezbatere reală”.

Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, de care este legat un jalon PNRR de 972 de milioane de euro, ajunge miercuri la votul decisiv al Camerei Deputaților. Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan avertizează că PSD nu o va vota „în orb” și cere garanții că proiectele strategice de energie și infrastructură nu vor putea fi blocate de noile prevederi.

Editor : Ana Petrescu

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