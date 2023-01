Guvernul Netanyahu propune o reformă controversată a justiției: Parlamentul poate anula deciziile Curții Supreme

Noul ministru israelian al justiţiei, Yariv Levin, a anunţat miercuri seară programul său de reforme ale sistemului judiciar care includ introducerea unei clauze „derogatorii”, care permite parlamentului să suspende deciziile Curţii Supreme, notează AFP, potrivit Agerpres.



Această reformă, prezentată în linii mari presei şi care urmează să fie supusă parlamentului la o dată încă necunoscută, urmăreşte creşterea puterii aleşilor în dauna celei a magistraţilor şi intervine într-un moment în care premierul Benjamin Netanyahu este judecat pentru corupţie într-o serie de cazuri.



După alegerile din noiembrie şi negocieri îndelungate cu partidele ultra-ortodoxe şi de extremă dreaptă, Benjamin Netanyahu a format săptămâna trecută cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului care are ca proiect în special reformarea sistemului judiciar.



„Există judecători, dar există şi un parlament şi un guvern (...) Iar democraţia este în pericol când votăm în urne, dar de fiecare dată oameni nealeşi decid pentru noi”, a declarat Levin presei.



Principala reformă propusă: introducerea unei aşa-numite clauze numite "derogatorii" care ar permite parlamentului, cu majoritate simplă de voturi, să anuleze o decizie a Curţii Supreme.



În Israel, unde nu există o Constituţie, Curtea Supremă poate abroga legile adoptate de parlamentari dacă ea consideră că acestea sunt contrare legilor fundamentale ale ţării. Or, introducerea unei "clauze derogatorii" ar permite parlamentului să repună în vigoare o lege abrogată de judecători.



”O lege adoptată de parlament nu mai poate fi anulată de un judecător”, a declarat Levin.



Dacă deputaţii votează o imunitate judiciară pentru Netanyahu, iar Curtea Supremă invalidează apoi acel vot, introducerea unei "clauze derogatorii" ar permite menţinerea deciziei de anulare a procesului, au subliniat analiştii.



Un alt punct-cheie al reformei propuse: procesul de numire a judecătorilor care în prezent sunt numiţi de un complet de magistraţi, deputaţi şi avocaţi, sub supervizarea ministrului justiţiei. Levin doreşte "să pună capăt alegerii judecătorilor de către colegii lor" şi propune o pondere mai mare pentru deputaţi în aceste alegeri.



Pe Twitter, liderul opoziţiei Yair Lapid a denunţat imediat o reformă care, potrivit acestuia, „pune în pericol întregul sistem juridic al statului Israel”.

Editor : Loredana Bancas