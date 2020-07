Ministrul Sănătății: Pacientul are dreptul să refuze tratamentul, dar și medicul trebuie să fie acoperit de malpraxis

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, a declarat marţi, la şedinţa Comisiei juridice a Senatului, că este „total de acord” cu tot ceea ce s-a convenit până în prezent cu privire la proiectul de lege privind carantina şi izolarea. El spune că trebuie protejați și pacienții, dar și medicii: pacienții au dreptul să refuze un tratament, iar medicii să fie protejați împotriva malpraxisului.

„Sunt total de acord cu cele ajunse la un consens până în acest moment. Intenţia Ministerului Sănătăţii este cea de-a găsi o cale prin care corpul medical să îşi desfăşoare activitatea fără a leza nici pacientul, dar fără a pune în pericol sănătatea publică sau activitatea profesională a corpului medical. De acord cu tot ce s-a convenit în acest moment şi sunt dispus la orice amendament sau noţiune care trebuie clarificată”, a spus Nelu Tătaru în fața comisiei.

„La refuzul internării consider că fiecare pacient are dreptul la sănătate, dar și fiecare cadru medical are dreptul să fie acoperit în virtutea unei acuzații de malpraxis. Pentru a pune un diagnostic, chiar și numai după un consult, trebuie o evaluare. Acel medic trebuie să-și asume un diagnostic, acel medic trebuie să-și asume suportul unui diagnostic clinic, paraclinic, biologic sau radiologic. Măcar pentru o scurtă perioadă, pentru a putea evalua pacientul, haideți să-i dăm dreptul și doctorului să-și facă meseria. Dincolo de acest lucru, pacientul poate să refuze tratamentul, este dreptul lui să îl refuze”, a mai precizat ministrul Sănătății.

El a afirmat că orice cetăţean reîntors dintr-o anumită zonă care impune carantina va merge într-un spaţiu, de preferat domiciliul, iar în condiţiile în care nu vrea să stea cu familia pentru a nu o supune unui risc, poate solicita carantina instituţionalizată. De asemenea, cei care sunt în izolare şi nu respectă acea măsură vor merge într-o carantină instituţionalizată.

„Sunt măsuri prin care protejăm acel om posibil suspect, protejăm şi familia, protejăm şi pe cei care fac parte din arealul acestei familii”, a mai spus ministrul.

El a susţinut că personalul medical care ar urma să fie detaşat trebuie să aibă beneficii.

„Avem în acest moment situaţii în care lipsa unor specialişti ne fac să detaşăm din altă parte voluntari. Nu avem pârghia pentru a face involuntar acest lucru şi atunci trebuie să găsim o cale de mijloc prin care acel profesionist care este detaşat, lăsându-i pârghia de voluntariat, să beneficieze de nişte avantaje. În acest moment suntem şi în situaţia să transferăm pacienţi şi în ultimele două săptămâni au fost multe cazuri. Sunt de acord că trebuie să existe aceste detaşări, ne trebuie personal în anumite spitale care au deficit de personal şi sunt din ce în ce mai multe spitale, dar în acelaşi timp trebuie ca acest personal, când este detaşat, să aibă beneficiile lui în măsura eforturilor pe care le face şi expunerii pe care o are. Beneficiile trebuie să existe pentru cel care este detaşat”, a spus Tătaru.

Editor: B.P.