Pacienții ar putea primi diagnosticul la distanță după analize imagistice. Rogobete: „Schimbăm modul în care funcționează telemedicina”

Pacienții din România ar putea beneficia de servicii de teleradiologie, adică de interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice (precum radiografii, CT sau RMN), potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății. Măsura ar urma să reducă timpii de așteptare și să faciliteze accesul mai rapid la diagnostic, inclusiv în zonele unde lipsesc medicii specialiști.

„Pentru prima dată, facem schimbări reale în modul în care funcționează telemedicina și teleradiologia în sistemul de sănătate. Am pus în transparență decizională ordinul de ministru care introduce și reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ce înseamnă, concret, teleradiologia

Teleradiologia permite ca imaginile medicale realizate într-un spital sau clinică să fie analizate de un medic aflat în alt oraș sau chiar în altă unitate medicală. Practic, pacientul face investigația local, iar rezultatul este interpretat de un specialist de la distanță.

Potrivit ministrului, interpretarea nu va mai depinde de prezența fizică a medicului în unitatea respectivă, ci de expertiza acestuia, ceea ce ar putea accelera semnificativ procesul de diagnostic.

Autoritățile spun că, în prezent, există situații în care spitalele au aparatură modernă, dar nu au suficienți medici radiologi pentru a interpreta rapid rezultatele.

„În multe unități medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat. Iar rezultatul îl știm: întârzieri, liste de așteptare, pacienți nevoiți să meargă în alte orașe”, a explicat Alexandru Rogobete.

Prin introducerea teleradiologiei la scară mai largă, Ministerul Sănătății urmărește:

reducerea timpului de așteptare pentru rezultate

acces mai rapid la diagnostic, inclusiv în zonele defavorizate

utilizarea mai eficientă a echipamentelor existente

conectarea serviciilor medicale într-un sistem digital integrat

Ce se întâmplă cu siguranța datelor și calitatea diagnosticului

Ministrul Sănătății a dat asigurări că noile reglementări nu vor afecta calitatea actului medical: „Calitatea actului medical rămâne prioritară. Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii”.

În același timp, sistemele digitale utilizate vor trebui să respecte standarde stricte de securitate cibernetică, astfel încât datele medicale ale pacienților să fie protejate.

Proiectul este, în prezent, în dezbatere publică, ceea ce înseamnă că forma finală ar putea suferi modificări înainte de adoptare.

Potrivit ministrului, digitalizarea sistemului de sănătate ar trebui să ducă la un acces mai bun pentru pacienți și la un timp mai eficient folosit de medici: „Digitalizarea în sănătate înseamnă timp câștigat pentru medici și acces mai bun pentru oameni”.

