Mită livrată cu elicopterul. Un controlor de calitate de la un hipermarket a luat șpagă pentru a aproba vânzarea de produse neconforme

Un controlor de calitate de la un cunoscut hipermarket a fost prins în timp ce lua șpagă de la un producător care-i livra fructe și legume neconforme, informează Digi24.

Mita era dusă uneori cu elicopterul, chiar acasă la angajatul hipermarket-ului, spun procurorii.

Controlorul de calitate avea sarcina de a verifica dacă marfa livrată este conform standardelor magazinului, însă primea mită de la un producător de fructe de pădure din Bihor.

Acesta i-a dat sume de bani de până la 42.000 lei din contul personal, în două rânduri, însă de alte două ori acesta s-a deplasat personal până în localitatea unde controlorul locuia, pentru a-i da banii personal.

Conform surselor săptămânalului Bihoreanul pentru a-I livra banii patronul firmei se deplasa cu elicopterul.

Angajatul și-a recunoscut vina după ce procurorii l-au audiat în acest caz, a transferat benevol suma primită ca mită – 42.830 de lei – în contul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și a acceptat pedeapsa propusă de procuror.

El a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani. Totodată, în această perioadă, nu va mai avea dreptul să ocupe funcții publice sau posturi care implică autoritate de stat, și îi este interzis să mai lucreze ca inspector de calitate legume-fructe.

Conform Bihoreanul, omul de afaceri este cercetat în acest moment pentru că ar fi oferit mită altor patru inspectori de calitate de la alte patru lanțuri de hipermarket-uri.

