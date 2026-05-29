Patru poliţişti din București, în arest după ce ar fi primit mită pentru a accepta declaraţiile false ale unei femei despre un accident

Patru poliţişti de la Brigada Rutieră a Poliţiei Capitalei sunt cercetaţi, în arest la domiciliu, după ce, în intervenţia la un accident rutier produs în ianuarie, în Sectorul 5, au acceptat declaraţiile unei femei care a pretins că ea se afla la volanul unei maşini care a avariat un gard şi a luat foc, deşi ştiau că nu sunt adevărate. De fapt, maşina era condusă de fratele femeii, care era băut în momentul accidentului. Poliţiştii ar fi primit, prin intermediari, 10.000 de lei şi 50 de euro pentru a accepta versiunea prezentată de femeie.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au informat, vineri, că procurorii au pus în mişcare acţiunea penală faţă de patru bărbaţi în vârstă de 39, 37, 32 şi 29 de ani, agenţi de poliţie rutieră în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră, cercetaţi pentru luare de mită şi complicitate la fals în declaraţii.

În acest caz, au fost făcute percheziţii la patru adrese, în imobilele în care locuiesc cei patru.

„Din probele administrate a rezultat că, în noaptea de 23/24.01.2026, cei patru inculpaţi s-au deplasat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la locul unui accident rutier produs pe o stradă din municipiul Bucureşti, Sector 5, în care a fost implicat un autoturism. Evenimentul s-a soldat cu avarierea semnificativă a gardului unui imobil, izbucnirea unui incendiu la autoturismul implicat, care a ars în totalitate, precum şi deteriorarea prin efect termic a altor bunuri aflate în proximitate”, au arătat procurorii.

Potrivit acestora, la locul accidentului s-a prezentat o femeie care a declarat că ea a condus autovehiculul implicat în accident.

„Ancheta a stabilit că inculpaţii au constatat la acel moment că declaraţia persoanei respective nu corespundea realităţii, cunoscând că adevăratul conducător auto era fratele acesteia, care consumase băuturi alcoolice anterior producerii accidentului. Cu toate acestea, în schimbul unei sume de bani primite prin intermediari, inculpaţii au acceptat şi valorificat versiunea necorespunzătoare adevărului, procedând la testarea cu aparatul etilotest a persoanei respective, al cărei rezultat a fost negativ, şi înlesnind astfel furnizarea de către aceasta a unor declaraţii false la Biroul Accidente Uşoare din cadrul Brigăzii Rutiere, în urma cărora adevăratul conducător auto nu a suportat nicio consecinţă legală pentru fapta sa”, afirmă anchetatorii.

Potrivit acestora, suma pretinsă şi primită ca mită de cei patru poliţişti, prin intermediari, a fost de 10.000 de lei şi 50 de euro, în cauză fiind instituite măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale a acesteia.

În acelaşi dosar sunt cercetaţi sub control judiciar alţi trei inculpaţi: o femeie în vârstă de 38 de ani (sora şoferului) care a declarat în mod nereal în faţa poliţiştilor că ea condusese autoturismul implicat în accident şi a remis acestora, prin intermediari, suma de bani cu titlu de mită, determinând întocmirea unui proces-verbal de sancţionare contravenţională care atesta în mod fals că ea ar fi fost conducătorul auto responsabil de producerea accidentului, aceasta fiind cercetată pentru comiterea infracţiunilor de dare de mită, fals în declaraţii şi participaţie improprie la fals intelectual; un bărbat în vârstă de 30 de ani, care o însoţea pe femeie şi care a intermediat remiterea sumei de bani către poliţişti, fiind cercetat pentru complicitate la dare de mită; un bărbat în vârstă de 35 de ani (adevăratul şofer), care consumase băuturi alcoolice anterior producerii accidentului şi care a determinat-o pe sora sa să preia răspunderea pentru accident şi să ofere sumele de bani cu titlu de mită către poliţişti, pentru a evita consecinţele legale faţă de propria persoană, fiind cercetat pentru instigare la dare de mită şi instigare la fals în declaraţii.

Miercuri, cei patru poliţişti au fost reţinuţi pentru 24 de ore, procurorii formulând ulterior propunere de arestare preventivă. Joi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a dispus faţă de toţi cei patru inculpaţi măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.

