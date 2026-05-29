Live TV

Un comisar-şef de la Poliţia Sectorului 3 a fost prins în flagrant primind mită 50.000 de lei (DNA)

Data publicării:
Sigla DNA.
Sigla DNA. Inquam Photos / Liviu Florin Albei

DNA a anunțat vineri arestarea unui comisar-şef în cadrul Poliţiei Sectorului 3, care a fost prins în flagrant când primea 50.000 de lei mită de la o persoană cercetată într-un dosar de evaziune fiscală.

Tribunalul Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, formulată de procurorii din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei, a lui Cătălin-George Sîrbu, ofiţer de poliţie judiciară cu gradul profesional de comisar-şef în Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 3, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă, potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie .

Procurorii anticorupţie au reţinut că, în cursul lunii mai, Cătălin-George Sîrbu, în calitatea menţionată, ar fi pretins 50.000 de lei de la o persoană cercetată în calitate de suspect într-un dosar de evaziune fiscală.

Banii erau pentru exercitarea favorabilă a atribuţiilor de serviciu în legătură cu anumite acte de urmărire penală şi pentru influenţarea efectuării părtinitoare a altor acte în dosarul penal.

„Joi, inculpatul Cătălin-George Sîrbu a primit de la persoana respectivă suma de 50.000 de lei, împrejurare în care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, au precizat procurorii DNA.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Surse: Nicușor...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
4
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
5
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
crima targu jiu
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: bărbatul suspectat de dublă crimă ar fi avut legături cu un cult satanist
European Leaders Attend Security Summit In Paris
Pedro Sanchez, tot mai izolat după valul de scandaluri de corupție care zguduie Partidul Socialist din Spania
ecuson al politiei romane
Deva: Un tânăr care amenința că se aruncă de pe un bloc dezafectat a căzut în timpul negocierilor și e în stare gravă la spital
alexandru nazare guvern
Alexandru Nazare a fost audiat ca martor la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID (Surse)
Sigla DNA.
Percheziții DNA la Primăria Iași privind dispariția unor cantități de păcură din rezervele statului. Ce spune primarul Mihai Chirica
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, după explozia dronei la Galați: Consulul rus de la...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Prima reacție a Rusiei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea...
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicuşor Dan acuză „iresponsabilitatea unor lideri politici care...
Vladimir Putin.
Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească...
Ultimele știri
Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea apărării pe flancul estic, după incidentul cu drona de la Galați
UE a decis deblocarea a miliarde de euro pentru Ungaria
Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil, însă președintele Nawrocki a anunțat că nu o va promulga
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească. Cine ar trebui să-i despăgubească pe cei...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”