Momentul în care un polițist sparge geamul mașinii pentru a reține un șofer, în Botoșani

Intervenție filmată a polițiștilor în trafic, în Botoșani: un bărbat s-a ales cu geamul mașinii spart și a fost încătușat, după ce a sfidat doi polițiști. Agenții i-au cerut să coboare din mașină, însă el s-a închis în vehicul și a început să îi filmeze pe polițiști. După câteva minute în care au încercat să-l convingă să coboare, agenții au intrat în mașină și l-au scos pe suspect.

Șofer: Voi sunteți o poliție comercială care vreți să-mi faceți un contract. Eu nu vreau. Eu nu am contract cu statul român.
Polițist: Dați geamul în jos.
Șofer: Nu dau geamul în jos. Nu dau, domnule, niciun geam în jos.

Șoferul încălcase cel puțin două articole din codul rutier. În primul rând, el nu avea permis, nu avea ce să caute la volan. Din informațiile pe care le avem, permisul său de conducere fusese anulat în trecut pentru că încălcase legea, iar în al doilea rând, vehiculul pe care îl conducea nu era înmatriculat. Ambele sunt infracțiuni, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ambele abateri. În momentul în care el a fost tras pe dreapta, agenții au încercat să îl convingă să coboare din mașină, însă acesta a refuzat. După câteva minute de discuții, agenții au aplicat forța cu ajutorul unui baston telescopic și au spart geamul mașinii.

În ceea ce privește intervenția polițiștilor, am discutat cu câțiva experți din domeniu, iar concluzia la care au ajuns aceștia este că intervenția nu a fost făcută neapărat ca la carte.

În primul rând, în momentul în care a fost spart geamul, cei doi agenți nu aveau mănuși tactice, puteau să se taie foarte ușor, iar apoi, după ce au spart geamul, unul dintre agenți intră în mașină. Acela este momentul în care șoferul ar fi putut să devină agresiv și să-l rănească pe polițist, însă din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru.

După întregul incident, bărbatul a fost încătușat și a fost dus la sediul poliției. El a fost reținut și va rămâne în spatele gratiilor cel puțin 24 de ore.

