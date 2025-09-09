Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus la Digi24 că nu a existat o discuție în coaliție pentru introducerea subiectului pensiilor militarilor în Pachetul 3 de măsuri fiscale. El adaugă că e nevoie de creșterea vârstei de pensionare, dar că e nevoie de discuții și trebuie stabilit un calendar clar. 6.000 de militari din Armata română îndeplinesc în acest moment condițiile de pensionare, a mai spus el.

Declarația vine în condițiile în care prim-ministru lui Ilie Bolojan a spus că, dacă nu crește vârsta de pensionare inclusiv în zona de pensii speciale, România va ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii.

„Pentru militari și pentru tot sistemul de pensii înseamnă că va trebui - eu sunt de acord cu ce zice premierul Bolojan, pentru că trebuie să ne uităm la demografie. În anii în care urmează vor ieși din ce în ce mai mulți români la pensie, vor fi din ce în ce mai puțini români care vor plăti contribuția la Pilonul I, din care se alimentează sistemul de pensii. Și asta, într-adevăr, este nesustenabil. Dacă ne uităm la sistemul militar, de exemplu, trecerea rezervă se face la 50 de ani și opt luni, în medie. E foarte puțin, dar pe de altă parte ai un contract social cu acești oameni”, a spus el.

„Calea poate fi găsită prin negociere cu militarii la masă, să le dea o perspectivă corectă, să îți respecți contractul social față de cei care sunt acum în serviciu și să te uiți cum poate să arate peste câțiva ani de zile, să dea o perspectivă celor care intră acum în sistem. Deci nu va fi o soluție ușoară. Cred că poate fi găsită o soluție prin care cei care sunt în sistem și au intrat cu o anumită perspectivă să fie respectați și, pe de altă parte, cei care intră acum în sistem să aibă o un o cale foarte clară în fața lor despre planul de carieră și planul de pensionare”, a explicat Moșteanu.

El a spus că în coaliție nu s-a discutat până acum despre pensiile militare de serviciu.

„Dacă va fi o discuție, vom vedea mâine. Când discutăm despre pensiile militare de serviciu mă uit și la militari, mă uit și la cei din tot sistemul de de apărare, de siguranță publică. Va fi o discuție importantă, complicată, care nu o să aibă o soluție de două-3 săptămâni. Ar fi greșit să fie așa făcut”, a spus Moșteanu.

„Trebuie să ne uităm cum arată acum, ca vârstă, armata - și aici pot să zic și cei din Ministerul de Interne - cum arată acum, ca demografie, ca perspectivă. Să ne uităm la rezerva pe care o avem, pentru că nu se mai face armata obligatorie de foarte mulți ani. Rezerva este îmbătrânită. Venim cu un proiect nou pe care îl am acum pe masa CSAT. În următorul CSAT va fi aprobat, va fi trimis către Parlament un proiect care introduce un nou termen, de militari voluntari în termen, prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea să facă armata patru luni de zile, plătiți, și să intre în rezerva Armatei române. E nevoie să întinerim această rezervă. E nevoie să creăm o bază de selecție pentru cei care vor să devină militari de carieră, că vor veni tineri cu această nouă formă, pentru patru luni de zile, Armata va vedea acolo oameni buni, pregătiți și le va propune să rămână în armată. Alții se vor îndrăgosti de această carieră. De acolo vom obține noi cadeți”, a explicat el.

„Dacă se va discuta ceva în coaliție legat de pensiile militare, vom face un calendar de discuții. Va trebui să avem niște discuții foarte aplicate. Trebuie să ne uităm pe ani și o să separ tot timpul momentul T zero în care o nouă potențială lege ar intra în vigoare. De principiu, trebuie să se aplice un contract social care este în vigoare acum cu cei care sunt acum sistem și unul nou de la momentul T zero încolo. Soluția nu o s-o spun așa, din buzunar, la televizor, cu o foaie de hârtie, pentru că nu e o soluție simplă. E o soluție foarte grea”, a spus Moșteanu.

În ceea ce privește cuantumul pensiilor militare, ministrul a spus: „E o discuție pe care trebuie să o avem împreună cu premierul, cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Muncii, cu toate ministerele de de linie, cu Ministerul de Interne, să ne uităm la această provocare pe care statul român o are și o să aibă în continuare. O să rămână și acum și la anul”.

„Eu cred că trebuie găsită o soluție pe termen lung. Pe termen mediu, dacă nu pe termen lung. Și cred că putem să găsim soluția asta modificând acel contract social și creând niște așteptări corecte și previzibile, un plan de carieră previzibil pentru toți cei care vor să intre în armată”, a explicat el.

„Acum, în momentul de față, de exemplu, aproximativ 6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie. Îndeplinesc condițiile, conform legii. Ar fi foarte rău să iasă 6000.

Povocarea mea ca ministru și a noastră ca guvern este ca cei care sunt acum în serviciu în armată și servesc patria să rămână, chiar dacă au această posibilitate în buzunar, să iasă la pensie. Vrem să servească în continuare, să pregătească cadre în continuare. Sunt oameni care sunt în puterea vârstei și au acumulat o experiență foarte importantă, mulți dintre o experiență în teatrele de operații, mulți au experiență în misiuni și operațiuni NATO”, a spus Moșteanu.

„Eu îmi doresc să rămână, dar pentru asta trebuie să le dăm o perspectivă foarte clară, că dacă totdeauna vom aduce discuțiile astea că se schimbă, că nu se schimbă, astea fac foarte mult rău. Eu vreau să avem o discuție foarte deschisă în care să stăm cu toții la masă și să creăm această perspectivă pe care s-o batem în cuie pentru foarte mulți ani. Până acuma ce s-a întâmplat de fiecare dată: toți politicienii au instrumentalizat tema pensiilor convenabil, în timpul campaniilor. Și de aia suntem acum aici, că toată lumea zice: mărește ministrul cutare sau scade, sau prim-ministrul dă bani la pensii. Nu dă bani, că nu vine cu bani de acasă. Sunt banii din bugetul țării pe care îl alimentează în fiecare lună cei care muncesc la rândul lor”, a explicat Moșteanu.

