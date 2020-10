Nelu Tătaru: Nu vom ajunge să alegem între pacienți. Medicul român știe ce înseamnă greul și lipsurile

Ministrul Sănătății a făcut noi declarații cu privire la felul în care România gestionează pandemia de coronavirus. Întrebat dacă se va ajunge ca medicii să fie nevoiți să aleagă între pacienți, pe cine țin în viață, Tătaru a spus că sistemul medical nu a dat niciodată înapoi și că nu crede că se va ajunge la această situație.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a mai declarat, marți, că nu crede că țara noastră va ajunge la un nou lockdown.

"Sistemul medical românesc nu a dat niciodată înapoi. Zilnic suntem întrebaţi de paturi ATI şi dacă ajungem la un lockdown sau să alegem între pacienţi, nu cred. Medicul român nu a fost crescut aşa. Ştim ce înseamnă greul, ştim ce înseamnă lipsurile şi, chiar dacă a trebuit, am făcut orice ca un pacient care nu a încăput în ventilator a mers pe o terapie intermediară şi s-a găsit acea soluţie. Dar, nu trebuie să ne lăsăm doar în baza lor", a afirmat Tătaru, la videoconferinţa "Fenomenul SARS-CoV2. Gripa Sezonieră. Vaccinarea", organizată de Profit.ro, potrivit Agerpres.

Nelu Tătaru a afirmat că nu crede că s-a greşit undeva în gestionarea pandemiei de COVID-19, iar în acest an spitalele au fost dotate.

"Întrebaţi dacă s-a greşit undeva. Nu cred că s-a greşit, ne-am adaptat cu sistemul medical pe care îl avem. Poate că s-a greşit în aceşti 30 de ani că nu am pus mai mult în sistemul medical românesc. Am fost nevoiţi în acest an să facem acea modernizare forţată a spitalelor. Cu cât s-au dotat spitalele în această perioadă nu cred că s-au dotat în cei 30 de ani", a susţinut Tătaru.

O primă tranșă de vaccin anti-Covid ar putea ajunge la finalul lunii decembrie în România

Potrivit acestuia, o primă tranşă de vaccin împotriva noului coronavirus ar putea să ajungă la sfârşitul lunii decembrie, mai întâi urmând să fie imunizat personalul medical.

"Se discută (...) de un vaccin SARS-CoV-2. Avem acele discuţii cu comunitatea europeană, suntem angrenaţi, avem o primă tranşă care ar trebui să vină în sfârşitul lui decembrie şi să începem în ianuarie. Intenţia noastră este ca tot personalul medical să fie vaccinat în acea perioadă pentru a putea să avem o linie întâi solidă. (...) Este o luptă grea, este o luptă dramatică. (...) Lumea trebuie să înţeleagă că acele restricţii pe care le impunem acum vor merge şi două-trei săptămâni după ce numărul cazuri va scădea. Fiindcă numai aşa putem limita ceea ce se întâmplă în acest moment. (...) Am pregătit şi unităţi sanitare în care să putem trata separat pacienţi cu gripă şi pacienţi cu infecţie SARS-CoV-2", a explicat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că regulile impuse trebuie să fie respectate într-o asemenea situaţie de criză.

"Nu vrem sau nu mergem spre un stat poliţienesc, dar sunt reguli care într-o situaţie de criză trebuie respectate. (...) Conceptul în care toţi suntem parteneri este acela care, din punctul meu de vedere, şi (...) sistemul medical să poată respira. Suntem aceiaşi oameni de opt luni de zile. (...) Sunt totuşi momente în care vedem că nu suntem singurii care trec prin acest lucru şi acele sisteme sanitare puternice pe care le vedeam odată, pe care le invidiam, în acest moment au momente de trepidaţii", a completat Tătaru.

Nelu Tătaru a reamintit că pandemia de Covid-19 ”nu se tranșează în spitale”

Nelu Tătaru a mai subliniat în cazul aceleiași conferințe că în ultimele trei - patru săptămâni, s-a căutat să se mărească numărul de paturi de terapie intensivă.

"Ne uităm la resursa umană, sunt aceiaşi pe care îi ducem de la un spital la altul, avem pacienţi pe care îi transportăm de la un spital la altul pentru a gestiona o situaţie. (...) Nu trebuie să uităm că avem şi pacienţi cu patologie nonCOVID, care de frică, de teamă, din precauţie nu se prezintă la spital în acest moment. Avem acea evaluare care ne spune că 38% din internări au scăzut faţă de anul trecut", a precizat ministrul.

El a reiterat că pandemia de COVID-19 "se tranşează" în pre-spital, iar lupta cu noul coronavirus este una comună.

"Chiar dacă se discuta foarte mult de acea testare... Noi avem nişte barometre pe care le urmărim foarte clar. Indiferent de numărul de teste, pacienţii care se prezintă la Primiri-Urgenţe sunt aceiaşi, pacienţii care aglomerează Boli Infecţioase sunt aceiaşi, pacienţii care sunt în ATI sunt aceiaşi, pacienţii care decedează sunt aceiaşi. Ce putem face? Întâi să înţelegem că toţi avem o luptă comună şi noi ca sistem medical, ca şi Guvern, ca şi Administraţie Prezidenţială, dar şi populaţia civilă. Această pandemie nu se tranşează în spitale. Această pandemie se tranşează în pre-spital. Sistemul medical este cel care se extinde şi adaptează ca şi număr de capacitate paturi, terapie intermediară pe ce vine din teritoriu. Modificăm pe zi ce trece şi capacităţi de Terapie intensivă suplimentare, care pot la un moment dat prelua necesarul pentru aceşti pacienţi care sunt în stare critică. Cred că soluţia nu este doar acolo, soluţia este în pre-spital în respectarea şi impunerea unor reguli", a transmis Nelu Tătaru

