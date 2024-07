Duminică, în Capitală au fost 40 de grade Celsius la umbră, iar luni se anunță și mai rău de atât. Valorile în termometre ar putea urca până la 42 de grade, avertizează meteorologii. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat duminică, la emisiunea Briefing de la Digi24, că temperatura este mai mare și pentru că „stăm într-o găleată de beton”, dat fiind faptul că am pierdut foarte multe spații verzi în ultimii ani.

„Am pierdut, de la Revoluţie, 1.400 - 1.600 de hectare de spaţiu verde”

„Noi putem să luăm măsuri pe termen scurt, dar trebuie să ne gândim puțin cum am ajuns în situația asta, pentru că noi am pierdut în 34-35 de ani de la Revoluție 1.400-1.600 de hectare de spațiu verde și atunci normal că dacă stăm într-o găleată de beton temperatura o să fie mai mare. Acum, plecând de la situația în care suntem, o lecție ar fi să nu mai pierdem spații verzi, iar ce putem să facem pe termen scurt - printr-un parteneriat cu Apa Nova, ne-au dat câteva zeci de mii de sticle de apă cu care am înzestrat operatorii sociali și ai jandarmeriei și medicii de pe ambulanțe pentru oamenii care au nevoie. În parcurile pe care le gestionăm sunt țâșnitori, care au fost toate reparate și în spitalele pe care le avem oamenii sunt pregătiți să intervină pentru orice caz de urgență”, a explicat primarul Capitalei, Nicușor Dan.

Edilul a mai adăugat că „a adus 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze pe fonduri nerambursabile, fiecare dintre acestea fiind pe modelul nou, cu aer condiționat și alte facilități”.

„Din flota noastră suntem cam la 70% cu aer condiționat și încercăm, în special în weekend, să scoatem cât mai mult din cele cu aer condiționat, dar nu înseamnă că nu vom găsi și fără. Încercăm ca pe fiecare linie să existe o pondere”, a mai spus el.

Nicușor Dan a explicat și că, în ceea ce privește transportul în comun, singura soluție este ca mai mulți oameni să foloseacă mijloacele de transport în comun.

„Dacă am avansat în boală 30 de ani e greu să venim cu soluții miraculoase. Ce am reușit noi să facem a fost să avem o creștere de 40% la utilizarea transportului public, că dacă vorbim de trafic asta e singura soluție pe care putem s-o avem și continuăm pe direcția asta”, a mai afirmat primarul.

De asemenea, a explicat și că noul plan urbanistic general ar putea fi o soluție.

„În plus, noul plan urbanistic general la care lucrăm, după ce l-am deblocat acum doi ani, o să dea o construire predictibilă, asta dacă se și respectă, pentru că în momentul de față sunt sectoare care nu respectă nicio regulă de construire și instituțiile care ar trebui să le verifice nu funcționează”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Recuperarea spațiilor verzi „durează și costă”

În ceea ce privește recuperarea spațiilor verzi, primarul a adăugat că acest lucru „durează și costă”.

„Unele dintre ele au fost retrocedate în anii 2000, deși nu trebuiau retrocedate, iar apoi unele dintre ele au fost construite, iar ele toate pe care vrem să le recuperăm au proprietari privați și trebuie expropriate și asta costă. Măcar să nu le pierdem pe cele pe care le avem acum. Legislația națională până acum e ok, dar amendamentele pe care le-am văzut la codul urbanismului și legea spațiilor verzi urbane spuneau că, practic, nu mai trebuie să existe niciun spațiu verde privat și sunt foarte mulți proprietari de spații verzi și alternativa autorităților, dacă amendamentele ar trece, ar fi fie să exproprieze cu sume foarte mari, pe care nu le avem, fie să-i lase să construiască pe acele spații verzi care există în acest moment”, a mai spus Nicușor Dan.

Totodată, edilul a mai adăugat că „e o luptă lungă între societatea civilă și speculatorii imobiliari”.

„E o lungă luptă între societatea civilă și speculatorii imobiliari, care a început în 2007, când s-a dat celebra Ordonanță 114, care a spus că nu se mai construiește pe spații verzi și de atunci, de cel puțin cinci, șase ori, au fost presiuni la nivelul Parlamentului ca această interdicție de construire să dispară, ultima oară cu ocazia dezbaterii pe legea spațiilor verzi urbane și pe codul urbanistic din Parlament, chiar la finalul anului trecut”, a conchis Nicușor Dan, la Digi24.

