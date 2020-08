Nicușor Dan o întreabă pe Gabriela Firea: „Cu ocazia falimentului, nu organizați un festival?”

Nicușor Dan o critică dur pe Gabriela Firea într-o postare pe Facebook. Candidatul la Primăria Capitalei o acuză pe Firea că a risipit banii instituției și că a căpușat bugetul prin intermediul companiilor municipale. „Situația gravă a finanțelor Primăriei Capitalei se confirmă, din păcate, în acest moment, când conturile administrației bucureștene sunt blocate”, a scris Nicușor Dan. Acesta încheie postarea cu o întrebare adresată primarului general: „Doamna Firea, cu ocazia falimentului, nu organizați un festival?”.

Nicușor Dan: „Risipa banilor, căpușarea bugetului prin intermediul companiilor municipale și lipsa de interes a primarului Firea au condus la o situație greu de imaginat pentru o capitală europeană: falimentul! Amintesc că, în aprilie 2019, am anunțat că Primăria nu poate să nu intre în faliment, din cauza primarului PSD care a construit bugetul pe încasări de 7 miliarde lei în 2019 și a încasat 4 miliarde lei, ca și în anii precedenți. Doar împrumutul de trezorerie de 100 milioane euro și cei 100 milioane lei primiți din fondul de rezervă al Guvernului au făcut ca falimentul să nu fie deja în 2019.

Situația gravă a finanțelor Primăriei Capitalei, pe care am prezentat-o, din nou, și în urmă cu câteva zile, bazându-mă pe cifre exacte, se confirmă, din păcate, în acest moment, când conturile administrației bucureștene sunt blocate.

În loc să se ocupe de rezolvarea situației în cazul Costanda, care a câștigat de un an procesul cu Primăria Municipiului București, primarul PSD- Firea a propus Consiliului General o soluție fără fundamentare, care nu putea fi votată. Mai mult, a cheltuit în avans banii Primăriei Capitalei, iar acum nu mai are cu ce să plătească nimic. Acum un an duduia Bucureștiul de târguri și concerte, acum a rămas doar praful de pe tobe.

Doamna Firea, cu ocazia falimentului, nu organizați un festival?”.

Gabriela Firea a anunțat că Primăria Capitalei are conturile blocate

Primăria Capitalei a anunțat vineri după-amiază că a fost informată cu privire la depunerea dosarului de executare a conturilor, ca urmare a unei decizii definitive prin care omul de afaceri Costică Constanda trebuie să primească de la primărie 115 milioane de euro despăgubiri.

„În acest moment, conturile Primăriei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importantă majoră pentru dezvoltarea Bucureștiului sunt puse în pericol”, a spus Gabriela Firea.

Costel Constanda: Primăria nu vrea să renunţe la niciuna din miile de proprietăţi

Costel Constanda a explicat de ce a blocat conturile Primăriei Capitalei: „Primăria nu vrea să renunţe la niciuna din miile de proprietăţi”, spune omul de afaceri, care a venit și cu două variante, însă CGMB a respins pentru a patra oară să îi dea teren în satul Francez.

Editor web: Liviu Cojan