Rezultate alegeri Ungaria 2026. Nicușor Dan: „Poporul maghiar s-a exprimat cu o voce clară și puternică”

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat duminică, 12 aprilie pe Peter Magyar pentru victoria obținută de partidul Tisza în alegerile parlamentare din Ungaria. Șeful Statului a transmis că așteaptă cu interes „să deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euro-atlantice”.

„Felicitări @magyarpeterMP și @tiszapart pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar s-a exprimat cu o voce clară și puternică.

România și Ungaria sunt vecine, partenere și membre ale UE și NATO. Aștept cu interes să deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euro-atlantice.

Există oportunități extraordinare de a colabora în domeniul securității regionale, al cooperării economice și al bunăstării popoarelor noastre”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe X.

Amintim că premierul Viktor Orbán şi-a recunoscut, duminică seară, înfrângerea în faţa susţinătorilor săi. După 16 ani de când se află neîntrerupt la putere, timp în care a exasperat Europa, Orban se pregăteşte acum să fie liderul opoziţiei.

El a ţinut un discurs în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscându-şi înfrângerea. El a confirmat că l-a felicitat pe adversar şi a recunoscut că rezultatul este dureros pentru Fidesz.

Orban a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie. Orban a afirmat că, în cei peste 30 de ani de când se află în fruntea partidului Fidesz, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a insistat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.

