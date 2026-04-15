Video Vladimir Putin și-a mustrat oficialii după ce economia Rusia s-a contractat: „Sper să aud rapoarte detaliate”

Președintele rus Vladimir Putin și-a mustrat miercuri înalții oficiali după ce economia s-a contractat cu 1,8% în primele două luni ale anului și le-a cerut să propună noi măsuri pentru stimularea creșterii economice, relatează Reuters.

Creșterea economică a Rusiei a încetinit la aproximativ 1% în 2025, în scădere față de 4,9% în 2024, din cauza politicii monetare restrictive a băncii centrale și a sancțiunilor occidentale care vizează veniturile țării din vânzările de petrol.

După ce prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă în martie din cauza crizei din Orientul Mijlociu, Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit în sens ascendent prognoza privind creșterea produsului intern brut (PIB) al Rusiei pentru 2026, de la 0,8% la 1,1%.

Guvernul prognozează o creștere de 1,3% în acest an, dar a avertizat că ar putea revizui această cifră în sens descendent în cursul acestei luni, din cauza performanțelor economice slabe de la începutul anului.

Putin le-a spus principalilor săi responsabili economici, printre care se numără consilierul Maxim Oreshkin, guvernatoarea băncii centrale Elvira Nabiullina și ministrul finanțelor Anton Siluanov, că nu este suficient să se explice contracția doar prin factori calendaristici.

„Sper să aud astăzi rapoarte detaliate cu privire la starea actuală a economiei și la motivele pentru care indicatorii macroeconomici nu se ridică încă la nivelul așteptărilor”, a declarat Putin, subliniind că aceștia nu ating nici măcar previziunile oficiale.

Liderul de la Kremlin le-a spus oficialilor că așteaptă propuneri pentru „măsuri suplimentare menite să relanseze creșterea economică”, care ar promova inițiativele antreprenoriale și ar redirecționa forța de muncă calificată către sectoare cu un potențial de creștere mai ridicat.

Putin a afirmat că guvernul a pregătit, de asemenea, un set de măsuri pentru a reduce dependența bugetului de stat de veniturile provenite de pe piețele globale volatile ale materiilor prime, dar nu a oferit detalii.

