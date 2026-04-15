Live TV

Video&Foto Piloții români au interceptat un avion de spionaj al Rusiei în apropierea spațiului aerian al Lituaniei

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Comandamentul Forțelor Întrunite
Din articol
Forţele Aeriene Române au început o nouă misiune de poliţie aeriană în Lituania

Piloții români au interceptat un avion trimis de Rusia în apropierea spațiului aerian NATO. Aeronava Kremlinului era într-o misiune de spionaj. A fost prima misiune din luna aprilie a detașamentului de aeronave F-16 dislocat în Lituania.

Aeronavele F-16 din detaşamentul Carpathian Vipers au interceptat o aeronavă IL-20 COOT A aparţinând Federaţiei Ruse care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice fără contact radio cu organele de trafic aerian.

Aeronavele româneşti au identificat şi escortat aeronava până la părăsirea zonei, informează Comandamentul Forțelor Întrunite pe Facebook.

Avionul rusesc IL-20 COOT A. Foto: Comandamentul Forțelor Întrunite

Forţele Aeriene Române au început la începutul lunii aprilie o nouă misiune de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO.

Detaşamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Siauliai, şi va asigura serviciul de poliţie aeriană în perioada aprilie – iulie 2026, potrivit MApN.

Misiunea militarilor români este protejarea integrităţii spaţiului aerian al țărilor baltice şi reprezintă o componentă fundamentală a angajamentului NATO faţă de membrii săi.

„Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie şi intervenţia pentru clarificarea situaţiei aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Ţărilor Baltice”, precizează comunicatul citat de News.ro.

Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi al NATO.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Sepsi?! Laszlo Dioszegi a dezvăluit totul după ce Peter Magyar l-a învins pe Viktor Orban...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Pensionarii dau în medie 1.000 lei pe mâncare, 550 lei pe facturi. Ce pensie îți trebuie să pui bani deoparte?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...