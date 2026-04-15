Piloții români au interceptat un avion trimis de Rusia în apropierea spațiului aerian NATO. Aeronava Kremlinului era într-o misiune de spionaj. A fost prima misiune din luna aprilie a detașamentului de aeronave F-16 dislocat în Lituania.

Aeronavele F-16 din detaşamentul Carpathian Vipers au interceptat o aeronavă IL-20 COOT A aparţinând Federaţiei Ruse care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice fără contact radio cu organele de trafic aerian.

Aeronavele româneşti au identificat şi escortat aeronava până la părăsirea zonei, informează Comandamentul Forțelor Întrunite pe Facebook.

Avionul rusesc IL-20 COOT A. Foto: Comandamentul Forțelor Întrunite

Forţele Aeriene Române au început o nouă misiune de poliţie aeriană în Lituania

Forţele Aeriene Române au început la începutul lunii aprilie o nouă misiune de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO.

Detaşamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Siauliai, şi va asigura serviciul de poliţie aeriană în perioada aprilie – iulie 2026, potrivit MApN.

Misiunea militarilor români este protejarea integrităţii spaţiului aerian al țărilor baltice şi reprezintă o componentă fundamentală a angajamentului NATO faţă de membrii săi.

„Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie şi intervenţia pentru clarificarea situaţiei aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Ţărilor Baltice”, precizează comunicatul citat de News.ro.

Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi al NATO.

Editor : Liviu Cojan