Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la Interviurile Digi24.ro că până la finalul anului, în Prelungirea Ghencea, șoferii vor putea circula pe câte două benzi provizorii pe sens. Edilul spune că pe porțiunea Ghencea-Râul Doamnei se lucrează în prezent și va fi gata până la sfârșitul verii, iar din iulie vor începe demolările pentru lărgirea șoselei, banii pentru peste 70% dintre clădirile care trebuie demolate fiind deja consemnați.

"De podul de la Domnești se ocupă ministerul Transporturilor, noi trebuie să ne ocupăm de Prelungirea Ghencea, de la Stadionul Steaua și până la limita noastră administrativă. Aici avem așa: până la sfârșitul acestei veri vom termina în sfârșit bucata de la Stadionul Ghencea până la Râul Doamnei. La asta se lucrează, am fost de vreo trei ori pe șantier și chiar o să o terminăm cu tot ce înseamnă mutat de rețele de apă, de gaz, de electric. După asta, am fost întârziați puțin de o blocare a conturilor. Avem documentațiile pregătite și am consemnat banii pentru peste 70% din clădirile care trebuie să fie demolate. Luna viitoare vom avea documentația pentru tot ce înseamnă expropriere, asta înseamnă vreo 400 de imobile, uneori clădiri care trebuie demolate, alteori terenuri care pur și simplu nu sunt folosite. Conform legii, din momentul în care pui banii în cont, i-am pus deja, trebuie să aștepți 45 de zile pentru a da posibilitatea proprietarilor să conteste în instanță", a spus Nicușor Dan.

De asemenea, edilul Capitalei spune că până la finele lui 2022 în Prelungirea Ghencea se va putea circula pe patru benzi provizorii, câte două pe sens.

"Din iulie încep demolările, le vom face în cursul acestui an. Tot anul acesta vom face căi de rulare provizorii, două benzi pe sens. Vom avea 2 benzi pe sens provizorii de la stadion până la ieșirea în podul de Domnești. Până la sfârșitul acestui an vom avea patru benzi provizorii în Prelungirea Ghencea. Prețul materialelor, respectiv creșterea prețurilor, este o problemă care ne-a întârziat", a mai spus primarul general.

Editor : A.A.