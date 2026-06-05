Nicușor Dan confirmă că patru drone marine ucrainene au scăpat de sub control: Toate s-au autodetonat

Președintele Nicușor Dan a declarat că incidentul produs în Portul Constanța a implicat patru drone marine ucrainene care au ieșit de sub control în urma unor acțiuni de război electronic atribuite Rusiei. Potrivit șefului statului, toate cele patru drone au explodat, una dintre ele în Portul Constanța, fără a provoca victime sau pagube semnificative.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Nicușor Dan a precizat că drona marină care a explodat în cursul dimineții în Portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară desfășurată de Ucraina împotriva Federației Ruse.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a transmis președintele.

Potrivit acestuia, pătrunderea dronei în spațiul suveran al României reprezintă o consecință directă a conflictului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. „Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a arătat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că autoritățile române au primit informații din partea Ucrainei încă din cursul dimineții, fapt care a permis evacuarea preventivă a zonei considerate cu risc. „Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie”, a spus președintele.

Nicușor Dan a confirmat că au fost identificate patru drone marine ieșite de sub control și că toate s-au autodetonat. „În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat”, a transmis acesta.

Conform detaliilor oferite de președinte, una dintre drone s-a autodistrus în Portul Constanța, o a doua a explodat în larg, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, iar celelalte două au detonat la aproximativ 145 de kilometri est de municipiul Constanța.

„Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța”, a precizat șeful statului.

Președintele României a subliniat că incidentele nu s-au soldat cu victime și nu au provocat daune semnificative. Totodată, acesta a dat asigurări că nu mai există niciun risc pentru populație sau pentru infrastructura națională. „În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale”, a transmis președintele.

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Nicușor Dan a precizat că pe parcursul întregii zile a menținut legătura cu instituțiile implicate în gestionarea situației și a evidențiat cooperarea dintre autoritățile române, partea ucraineană și partenerii occidentali.

Șeful statului a adăugat că „există o comunicare directă între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina”, iar instituțiile române cu atribuții în domeniul securității și apărării – MApN, SRI, MAI și MAE – au menținut „un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO”.

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Editor : M.I.