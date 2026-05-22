Live TV

Video Satelit de spionaj chinez, observat de telescopul militar al Marii Britanii. Londra transmite un „avertisment” Beijingului

Data publicării:
satelit in spatiu
Foto: Shutterstock

Ministerul britanic al Apărării a publicat imagini cu un satelit chinez clasificat, surprins de telescopul militar al Regatul Unit din Cipru. Oficialii occidentali suspectează că sistemul ar putea fi folosit pentru colectarea de informații din spațiu. Londra avertizează că va monitoriza atent activitățile Chinei în spațiu și că ar putea lua măsuri dacă se va considera amenințată, scrie The Telegraph.

Ministerul britanic al Apărării (MoD) a publicat pentru prima dată imaginea sistemului clasificat TJS-14, după ce acesta a fost capturat de stația de monitorizare Noctis-1 din Cipru.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Beijingul susține că dispozitivul este folosit pentru comunicații. Totuși, oficialii occidentali se tem că acesta este utilizat pentru colectarea de informații despre alți sateliți aflați pe orbită, la aproximativ 22.200 de mile distanță.

China încearcă tot mai mult să își asigure dominația în spațiu, în contextul în care președintele chinez Xi Jinping insistă că vrea ca țara sa să devină o putere spațială globală de prim rang până în 2030.

Publicarea imaginilor de către Ministerul britanic al Apărării este văzută drept un avertisment transmis Beijingului, arătând că Marea Britanie monitorizează atent activitățile Chinei în spațiu și că ar putea lua măsuri dacă se va considera amenințată.

Sateliții chinezi pot urmări din spațiu echipamente militare americane, iar unele informații sugerează că acești sateliți ar putea fi echipați cu rachete orbitale.

Generalul-maior Paul Tedman, șeful Comandamentului Spațial al Marii Britanii, a declarat: „Protejarea și apărarea liniei invizibile a frontului din spațiu necesită să vedem și să înțelegem ce se întâmplă pe orbită și apoi să luăm decizii cu viteza mașinilor.”

Imaginile au fost capturate după implementarea unui nou software, care ajută telescopul spațial controlat de la distanță al Marii Britanii, în cadrul unei investiții pe cinci ani în valoare de 65 de milioane de lire sterline.

Sistemul, denumit Borealis, poate procesa datele și imaginile transmise de Noctis-1 pentru a detecta, urmări și identifica obiecte aflate în spațiu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
2
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
3
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
4
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
o femeie cu bancnote in mana
5
Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Exerciții militare taiwaneze.
SUA suspendă vânzările de arme către Taiwan: o achiziție de 14 miliarde de dolari este blocată. Motivul din spatele deciziei
photo-collage.png - 2026-05-21T141808.557
Cum arată cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume, construită în China: poate rezista uraganelor de categoria 5
trump putin xi
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
donald trump
Premieră în ultimii 47 de ani: Donald Trump anunță că va discuta direct cu președintele Taiwanului
Drapelul marii Britanii si Big Ben.
Marea Britanie anunţă un acord comercial „istoric” cu statele din Golf. Keir Starmer: „E o victorie uriaşă”
Recomandările redacţiei
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj...
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
Tramvai
Exasperată de circulația din București, o femeie s-a dat jos din...
radu antonina
Ce se întâmplă cu Antonina Radu, condamnată în dosarul Colectiv și...
Ultimele știri
„Extremiștii septuagenari” care complotau să răstoarne guvernul german printr-o lovitură de stat „exotică” și-au aflat pedepsele
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să angajeze sute de oameni, deși a pierdut proiecte
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile norocoase din 22 mai. Pentru acești nativi dispar problemele și vine împăcarea mult așteptată
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație...
Adevărul
Cristian Mungiu, acuzat de „propagandă reacționară” la Cannes, după prezentarea filmului „Fjord”, inspirat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dans. Campionul mondial a rupt tăcerea după divorțul de soția sa, Andreea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Eurovision 2027 e deja în pragul unui nou scandal uriaș. Una dintre țările fondatoare amenință cu boicotul...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Teoria care încearcă să explice tragedia subacvatică din Maldive în care au murit cinci scafandri. Ce este...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...