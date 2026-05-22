Ministerul britanic al Apărării a publicat imagini cu un satelit chinez clasificat, surprins de telescopul militar al Regatul Unit din Cipru. Oficialii occidentali suspectează că sistemul ar putea fi folosit pentru colectarea de informații din spațiu. Londra avertizează că va monitoriza atent activitățile Chinei în spațiu și că ar putea lua măsuri dacă se va considera amenințată, scrie The Telegraph.

Ministerul britanic al Apărării (MoD) a publicat pentru prima dată imaginea sistemului clasificat TJS-14, după ce acesta a fost capturat de stația de monitorizare Noctis-1 din Cipru.

Beijingul susține că dispozitivul este folosit pentru comunicații. Totuși, oficialii occidentali se tem că acesta este utilizat pentru colectarea de informații despre alți sateliți aflați pe orbită, la aproximativ 22.200 de mile distanță.

China încearcă tot mai mult să își asigure dominația în spațiu, în contextul în care președintele chinez Xi Jinping insistă că vrea ca țara sa să devină o putere spațială globală de prim rang până în 2030.

Publicarea imaginilor de către Ministerul britanic al Apărării este văzută drept un avertisment transmis Beijingului, arătând că Marea Britanie monitorizează atent activitățile Chinei în spațiu și că ar putea lua măsuri dacă se va considera amenințată.

Sateliții chinezi pot urmări din spațiu echipamente militare americane, iar unele informații sugerează că acești sateliți ar putea fi echipați cu rachete orbitale.

Generalul-maior Paul Tedman, șeful Comandamentului Spațial al Marii Britanii, a declarat: „Protejarea și apărarea liniei invizibile a frontului din spațiu necesită să vedem și să înțelegem ce se întâmplă pe orbită și apoi să luăm decizii cu viteza mașinilor.”

Imaginile au fost capturate după implementarea unui nou software, care ajută telescopul spațial controlat de la distanță al Marii Britanii, în cadrul unei investiții pe cinci ani în valoare de 65 de milioane de lire sterline.

Sistemul, denumit Borealis, poate procesa datele și imaginile transmise de Noctis-1 pentru a detecta, urmări și identifica obiecte aflate în spațiu.

Editor : Ș.A.