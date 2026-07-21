Live TV

Fraudele cu criptomonede și escrocheriile romantice au generat pierderi uriașe în Asia-Pacific, avertizează ONU

Data publicării:
Fraudulent Online Dating App Scam Caught By Smart Woman's Hand
Escrocheriile online au costat victimele între 88,3 şi 114,1 miliarde de dolari anul trecut. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rețelele de criminalitate organizată din Asia transformă fraudele online într-o afacere de peste 100 de miliarde de dolari pe an. Potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), escrocheriile cu investiții false în criptomonede și cele romantice au generat anul trecut pierderi record pentru victimele din Asia de Est, Asia de Sud-Est, Australia și Noua Zeelandă.

Victimele fraudelor online din Asia de Est, de Sud-Est, Australia şi Noua Zeelandă au pierdut până la 114,1 miliarde de dolari anul trecut, potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNDOC), care estimează că pierderile s-au triplat comparativ cu 2023, informează AFP.

Regiunea Asiei de Sud-Est, în special Myanmar şi Cambodgia, a devenit o adevărat fortăreaţă pentru organizaţiile criminale care angajează escroci online, dintre care unii participă de bunăvoie iar alţii sunt forţaţi, pentru a frauda utilizatorii de internet din întreaga lume cu scheme de investiţii în criptomonede false sau prin escrocherii romantice.

Ca urmare a presiunilor mai multor ţări, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie şi China, autorităţile din regiune afirmă că vor să demonteze aceste centre de fraude online. Mai multe persoane suspectate că ar conduce reţele de escrocherii au fost extrădate din Cambodgia în China în ultimul an, după ce Washingtonul şi Londra au impus sancţiuni companiilor şi persoanelor acuzate de orchestrarea unor fraude online pe scară largă, alimentate prin traficul de persoane.

Escrocheriile online comise în regiunile Asia de Est, de Sud-Est, Australia şi Noua Zeelandă au costat victimele între 88,3 şi 114,1 miliarde de dolari anul trecut, potrivit unui nou raport al Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), o agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Pierderile totale depăşesc cu mult cele 18 până la 37 de miliarde de dolari estimate pentru 2023 şi reflectă "amploarea dramatică a acestei economii criminale", se arată în raportul menţionat.

În ultimii doi ani, China, Coreea de Sud şi Taiwan au fost regiunile cele mai afectate de fraudele online, care au cunoscut o creştere explozivă în Asia de Sud-Est, organizaţiile infracţionale vizând, iniţial, mai ales vorbitorii de chineză, înainte de a-şi extinde raza de acţiune şi de a ataca victimele la nivel mondial.

„Asistăm la o evoluţie în care grupuri care anterior erau limitate la propria zonă geografică şi la activitatea lor criminală specifică, operează acum simultan pe mai multe pieţe ilicite. Modelul lor de operare este similar cu cel al unei francize a unei companii: imaginaţi-vă departamente specializate în spălare de bani, trafic de persoane, introducere ilegală de migranţi şi colectare de date, toate conectate la aceeaşi reţea interconectată, bazată pe servicii”, a explicat Delphine Schantz, reprezentant regional UNODC, într-un comunicat.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
busteni-viitura
3
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
Ce este interzis să faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
4
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor...
nava turca lovita de rusi
5
O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră. Cinci marinari au...
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Digi Sport
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Liberland, proiect virtual și stemă
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
Withdrawing money from ATM with credit card
Escrocherie cu ATM-uri Bitcoin și falși reprezentanți ASF. Doi tineri, reținuți după ce au înșelat o femeie cu aproape 287.000 de lei
ofiteri diicot
Droguri ascunse în cutii de la ouă de ciocolată și plăți în criptomonede. Un traficant din Brașov a fost arestat preventiv
tineri la birou care lucreaza pe laptop
6.000 de funcţionari publici au fost suspendaţi în urma unui scandal de fraudă la examene în Thailanda
Tribunalul București
Dosarul fraudelor cu pensii: Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT. Șase inculpați au fost plasați sub control judiciar
Recomandările redacţiei
nava
O navă cu GPL a luat foc pe Marea Neagră. Nicușor Dan: A fost lovită...
furtuni sii semn de avertisment
Noi alerte cod galben și portocaliu de furtuni și vijelii: sunt...
profimedia-1113637311
Cum rezistă Iranul în fața SUA: Muntele Târnăcopului și orașele...
Oleksandr Sîrski și președintele Volodimir Zelenski.
După proteste, Zelenski ia în calcul demiterea lui Sîrski. Cine ar...
Ultimele știri
BNS avertizează că România riscă să lase mii de persoane cu dizabilități în afara pieței muncii: „Este nevoie de reforme reale”
Pentru prima dată în 13 ani, Trump intenționează să-l trimită pe șeful FBI în Rusia. Când ar putea avea loc vizita lui Kash Patel
Peste 3.100 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele cinci luni din 2026. București conduce clasamentul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sami, fiica lui Charlie Sheen, reacție fermă după ce a fost acuzată că trăiește din banii tatălui ei: „Nu...
Cancan
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: 'Voiau să cânt forțat. Și...
Fanatik.ro
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat. Update de la...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele 5 ligi europene
Adevărul
Nicușor Dan a pierdut aproape jumătate din încrederea românilor într-un an. Ce explică declinul din sondaje
Playtech
Unul dintre frați a renovat casa părinților. Primește o parte mai mare din moștenire? Ce spune legea
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Pro FM
Shakira, în centrul atenției după show-ul din finala CM 2026. Fanii, cuceriți: „Nu-mi vine să cred că are 49...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Pot administratorii de ștranduri să le interzică accesul clienților cu apă și alimente din exterior...
Newsweek
Șoc pentru un pensionar. De ce i-a fost scăzută pensia la recalculare? Răspuns oficial de la Ministerul Muncii
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Cum l-au sărbătorit Laura Cosoi și cele patru fetițe pe Cosmin Curticăpean, la împlinirea vârstei de 50 de ani