Fraudele cu criptomonede și escrocheriile romantice au generat pierderi uriașe în Asia-Pacific, avertizează ONU

Rețelele de criminalitate organizată din Asia transformă fraudele online într-o afacere de peste 100 de miliarde de dolari pe an. Potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), escrocheriile cu investiții false în criptomonede și cele romantice au generat anul trecut pierderi record pentru victimele din Asia de Est, Asia de Sud-Est, Australia și Noua Zeelandă.

Victimele fraudelor online din Asia de Est, de Sud-Est, Australia şi Noua Zeelandă au pierdut până la 114,1 miliarde de dolari anul trecut, potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNDOC), care estimează că pierderile s-au triplat comparativ cu 2023, informează AFP.

Regiunea Asiei de Sud-Est, în special Myanmar şi Cambodgia, a devenit o adevărat fortăreaţă pentru organizaţiile criminale care angajează escroci online, dintre care unii participă de bunăvoie iar alţii sunt forţaţi, pentru a frauda utilizatorii de internet din întreaga lume cu scheme de investiţii în criptomonede false sau prin escrocherii romantice.

Ca urmare a presiunilor mai multor ţări, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie şi China, autorităţile din regiune afirmă că vor să demonteze aceste centre de fraude online. Mai multe persoane suspectate că ar conduce reţele de escrocherii au fost extrădate din Cambodgia în China în ultimul an, după ce Washingtonul şi Londra au impus sancţiuni companiilor şi persoanelor acuzate de orchestrarea unor fraude online pe scară largă, alimentate prin traficul de persoane.

Escrocheriile online comise în regiunile Asia de Est, de Sud-Est, Australia şi Noua Zeelandă au costat victimele între 88,3 şi 114,1 miliarde de dolari anul trecut, potrivit unui nou raport al Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), o agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Pierderile totale depăşesc cu mult cele 18 până la 37 de miliarde de dolari estimate pentru 2023 şi reflectă "amploarea dramatică a acestei economii criminale", se arată în raportul menţionat.

În ultimii doi ani, China, Coreea de Sud şi Taiwan au fost regiunile cele mai afectate de fraudele online, care au cunoscut o creştere explozivă în Asia de Sud-Est, organizaţiile infracţionale vizând, iniţial, mai ales vorbitorii de chineză, înainte de a-şi extinde raza de acţiune şi de a ataca victimele la nivel mondial.

„Asistăm la o evoluţie în care grupuri care anterior erau limitate la propria zonă geografică şi la activitatea lor criminală specifică, operează acum simultan pe mai multe pieţe ilicite. Modelul lor de operare este similar cu cel al unei francize a unei companii: imaginaţi-vă departamente specializate în spălare de bani, trafic de persoane, introducere ilegală de migranţi şi colectare de date, toate conectate la aceeaşi reţea interconectată, bazată pe servicii”, a explicat Delphine Schantz, reprezentant regional UNODC, într-un comunicat.

Editor : M.I.