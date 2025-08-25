Live TV

Nouă pistă în cazul fugarului Emil Gânj: Polițiștii îl caută în subteran, în tuneluri construite de Armată

Data publicării:
Fugarul Emil Gânj.

Au apărut noi informații despre misiunea de căutare a criminalului din Mureș. Ofițerii iau în calcul ca Emil Gânj să se fi ascuns în subteran, în tuneluri construite de Armată după al Doilea Război Mondial. Criminalul este căutat de aproape două luni.

Polițiștii verifică fiecare pistă și fiecare informație pe care o primesc. Așa au ajuns la concluzia că exista posibilitatea ca Emil Gânj să se fi ascuns în tuneluri subterane construite de Armata României în urmă cu aproximativ 60 de ani.

Însă în momentul în care ofițerii au ajuns în zona respectivă și au făcut verificări și măsurători, au ajuns aceștia la concluzia că toate intrările în tunelurile respective au fost acoperite de pământ și că nu există nicio posibilitate ca o persoană să fi intrat acolo în ultimii 40-50 de ani.

Este încă o pistă moartă la care ajung ofițerii, după aproape două luni de căutări.

Toate aceste detalii au fost publicate inițial de către gândul.ro și confirmate de sursele Digi24.

În continuare, mai multe echipe polițiști îl caută pe Emil Gânj în trei județe. Este vorba despre Cluj, Mureș și Bistrița, însă este luată în calcul inclusiv ipoteza ca Emil Gânj să fi plecat din țară.

În urmă cu câteva zile, a fost prins în Germania unul dintre foștii complici ai criminalului. El va ajunge în România în perioada următoare și va fi audiat. Este posibil ca acesta să le ofere polițiștilor detalii esențiale despre modul în care criminalul din Mureș se ascunde.

