O pizzerie din Cluj s-a trezit cu reclamații, iar angajații au fost cei care au realizat că acestea erau nefondate. Pozele primite cu pizza arsă erau, de fapt, create cu inteligența artificială. Proprietarul a mărturisit că a primit fotografii cu fire de păr în mâncare, deși bucătarul era chel.

Clientul care a susținut că a primit o pizza arsă a primit înapoi cei 40 de lei. Proprietarul a intrat la bănuieli după ce, la distanță de aproape trei săptămâni, același client a revenit cu o nouă reclamație.

Acesta a trimis aceeași poză, iar angajații pizzerei și-au dat seama că problema nu era la ei. Ulterior, o altă plângere semnala prezența unor fire de păr în mâncare. Proprietarul a afirmat că acest lucru nu era posibil, întrucât bucătarul este chel. Poza era realizată din nou cu inteligența artificială.

Pizzeria a lansat un avertisment pe rețelele sociale, astfel încât alte restaurante să nu se trezească în aceeași situație. În comentarii, oamenii au povestit că au trecut prin situații similare.

„Produsul când pleacă de la noi îl vedem, deci nu putem să dăm o pizza arsă. În ultimul timp, ultimele luni, două - trei luni, au început să apară tot mai multe reclamații. De exemplu, am avut cu fir de păr, am cerut poza de la client. Era un smoc de păr, de fapt, în burger. Era clar făcută cu AI-ul poza, având în vedere că bucătarul nostru e chel.

Noi ne-am pus un semn de întrebare. Am pățit să ne trimită cineva o poză să spună că a primit o pizza arsă, și am spus dar eu am aceeași poză de din 7 noiembrie, deci era de 2 săptămâni jumătate trimisă. O aveam deja în telefon”, a afirmat Sebastian Șuteu, proprietarul pizzerei.

Editor : A.M.G.