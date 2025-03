Numărul funcţiilor de conducere în Ministerul Energiei va fi redus cu 35%. Anunțul făcut de Sebastian Burduja

Numărul funcţiilor de conducere în Ministerul Energiei va fi diminuat semnificativ, cu circa 35%, 11 astfel de funcţii urmând să fie desfiinţate, iar la nivelul întregului minister, reducerea de posturi va fi de 27%, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Sebastian Burduja.

"Am anunţat la începutul acestui an că, din respect pentru mediul privat şi pentru mediul public, pentru toţi românii care înţeleg situaţia complicată a bugetului ţării, a finanţelor ţării, şi iau măsuri pentru a opri risipa şi pentru a avea o activitate mai eficientă şi mai performantă, iniţiem un demers de reorganizare profundă a activităţii Ministerului Energiei. (...) Astfel, propuneam reducerea semnificativă a funcţiilor de conducere cu un procent de 35%. 11 funcţii de conducere se desfiinţează, asta înseamnă director general, director sau/şi şef serviciu, plus un post de secretar de stat cu cabinetul aferent şi cheltuielile şi un post de secretar general adjunct, cu cheltuielile aferente. La nivelul întregului minister, reducerea de posturi este de 27%", a explicat Burduja, citat de Agerpres.

El a subliniat că s-a ajuns la o formă de reorganizare, care a fost pusă în dezbatere publică la finalul săptămânii trecute, în urma unui amplu proces de consultare, cu iniţiative în premieră pentru mediul public, cum a fost "un survey de tipul 360 de grade", în care toţi angajaţii au fost invitaţi să completeze, în mod anonim, o fişă de feedback, de recenzie, cu privire la colegii lor, la superiori lor ierarhici şi chiar cu privire la ministrul Energiei, şi alte iniţiative.

Sebastian Burduja a menţionat că se estimează ca, după această reorganizare, cheltuielile salariale să scadă cu aproximativ 25%.

"Întreg procesul fiind în etapă de consultare publică, ne aşteptăm ca, la finalul acestei luni, aşa cum promiteam la început de an, să avem reorganizarea aprobată prin Hotărâre de Guvern şi, după încă 30-60 de zile, în funcţie de procedurile necesare, să finalizăm acest proces", a punctat Burduja.

Acesta a adăugat că au fost luate şi alte măsuri care vizează modernizarea modului în care funcţionează Ministerul Energiei, foarte importantă fiind digitalizarea proceselor şi fluxului documentelor.

"Poate din exterior nu vă daţi seama ce înseamnă să treci de la un sistem bazat pe hârtii, pe dosare cu şină, la un sistem bazat pe proceduri, pe semnături electronice, pe schimburi de mail-uri, care practic închide toate circuitele. Brusc, colegii mei nu se mai plimbă cu hârtii între etaje, lucrurile sunt mult mai rapide şi există o trasabilitate mult mai clară a sarcinilor, a responsabililor, a termenelor îndeplinite sau neîndeplinite şi, sigur, şi măsurile sunt în consecinţă", a precizat Burduja.

Astfel, se estimează că, doar din economia de hârtie plus servicii de mentenanţă pentru imprimante şi alte echipamente se economisesc circa 100.000 lei anual.

În paralel, tot în premieră, se lucrează la testarea unui model bazat pe inteligenţa artificială în cadrul Direcţiei juridice, care va permite emiterea unui document administrativ într-un timp redus la jumătate.

Totodată, au fost luate anumite măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor cu funcţionarea, precum un sistem prin care s-au redus cheltuielile cu carburantul pentru maşinile ministerului cu circa 35% în ultimele două luni. A fost atribuită o licitaţie pentru montarea de sisteme de localizare pentru maşinile ministerului, pentru ca toate deplasările să fie doar în interes de serviciu.

Şi cheltuielile de protocol vor fi reduse cu 60.000 de lei pe an, precum cele cu apa îmbuteliată sau cafeaua.

"Trecem de la sistemul de apă îmbuteliată la un sistem bazat pe filtre. Încă o dată, poate vi se par lucruri minore, dar noi considerăm, şi echipa Ministerului Energiei este unită în acest demers, că aşa trebuie să funcţioneze o instituţie publică şi să aibă grija banului public", a subliniat Sebastian Burduja.

O altă măsură avută în vedere este legată de implementarea unei platforme de management al workflow-ului, al procedurilor de lucru, cu ajutorul unui start-up tot românesc, Octonius. Acest instrument de lucru este pus gratuit la dispoziţia Ministerului Energie şi vizează managementul de proiect, alocarea de sarcini de lucru în echipe, raportarea transparentă a activităţilor, vizibilitatea progresului etc.

"Prin toate aceste măsuri, şi sper că n-am uitat nimic, încă o dată, vrem să dăm un exemplu administraţiei publice, poate şi altor entităţi din zona guvernamentală sau poate de la nivel local. Şi le mulţumesc tuturor colegilor mei pentru că un proces de reorganizare este dificil (...) O reorganizare într-un minister în care 35% dintre directori pleacă acasă, 27% dintre posturile totale se desfiinţează, implică un efort deosebit", a punctat ministrul Energiei.

Acesta a adăugat că echipa de conducere este pregătită ca, în cazul în care vor exista contestaţii în instanţă sau alte situaţii litigioase, să le abordeze "cu maximă seriozitate".

