Live TV

Galerie Foto Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: zeci de locatari evacuați. Trei persoane au ajuns la spital

Data publicării:
Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: zeci de locatari evacuați. Trei persoane au ajuns la spital. Foto ISU Sibiu/ News.ro

Un incendiu a izbucnit, miercuri după-amiază, într-o garsonieră situată la ultimul etaj al unui bloc de locuințe din Sibiu. Pompierii au intervenit de urgență, iar trei persoane au fost transportate la spital după ce au suferit arsuri ale căilor respiratorii, scrie News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, incendiul s-a manifestat la o garsonieră aflată la etajul al patrulea al unui imobil cu patru etaje și mansardă.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple, precum și un echipaj SMURD. De asemenea, au intervenit și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

Deschide galeria foto

,

În urma incendiului, 26 de locatari au fost evacuați, iar casa scării a fost inundată de fum.

Echipajele medicale au acordat îngrijiri pentru trei femei, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, care au suferit arsuri ale căilor aeriene. Acestea au fost transportate la spital, în stare de conștiență.

Alte trei persoane, care au suferit atacuri de panică, au fost asistate medical la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Garsoniera în care a izbucnit incendiul a fost distrusă în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, împreună cu bunurile din interior.

Pompierii au lichidat incendiul și au stabilit că, cel mai probabil, acesta a fost provocat de efectul termic generat de o improvizație la un aparat de gătit. În continuare, se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
55555
5
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la...
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Digi Sport
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-14T202004.704
Incendiu puternic într-un bloc din Constanța: 160 de oameni evacuați. Patru copii și cinci adulți la spital. Un bărbat în stare critică
BYD Incendiu
Incendiu uriaș la o fabrică de mașini electrice din China
semn accident rutier
Accident grav pe un drum din Timiș: coliziune între două mașini, urmată de un incendiu. O femeie a murit
accident sibiu 1 ISU Sibiu
Accident grav în Sibiu cu două mașini implicate: cinci persoane au fost duse la spital, între care un tânăr și doi adolescenți
photo-collage.png - 2026-04-08T092820.138
Incendiu puternic într-un bloc din Sighetu Marmației. Peste 80 de oameni evacuați
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Partidele din opoziție promit că dau jos Guvernul, dar nu se înțeleg...
donald trump (3)
„Forma sa cea mai autentică”. Cum încearcă echipa lui Trump să țină...
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul...
alexandru muraru
De ce înfrângerea lui Viktor Orbán este cea mai mare victorie a...
Ultimele știri
Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, după înfrângerea în alegerile parlamentare
Donald Trump, în brațele lui Hristos. Președintele SUA distribuie o nouă imagine generată cu AI, în ciuda controverselor recente
Șefa FMI avertizează: Crizele suprapuse riscă să mențină ridicat prețul energiei. Kristalina Georgieva: Petrolul, scump și în 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Secretele vilei de lux a bugetarului care ascundea 500.000 de euro în cutia de pantofi. Cum a ajuns Cristian...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...