Un incendiu a izbucnit, miercuri după-amiază, într-o garsonieră situată la ultimul etaj al unui bloc de locuințe din Sibiu. Pompierii au intervenit de urgență, iar trei persoane au fost transportate la spital după ce au suferit arsuri ale căilor respiratorii, scrie News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, incendiul s-a manifestat la o garsonieră aflată la etajul al patrulea al unui imobil cu patru etaje și mansardă.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple, precum și un echipaj SMURD. De asemenea, au intervenit și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: zeci de locatari evacuați. Trei persoane au ajuns la spital.

În urma incendiului, 26 de locatari au fost evacuați, iar casa scării a fost inundată de fum.

Echipajele medicale au acordat îngrijiri pentru trei femei, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, care au suferit arsuri ale căilor aeriene. Acestea au fost transportate la spital, în stare de conștiență.

Alte trei persoane, care au suferit atacuri de panică, au fost asistate medical la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Garsoniera în care a izbucnit incendiul a fost distrusă în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, împreună cu bunurile din interior.

Pompierii au lichidat incendiul și au stabilit că, cel mai probabil, acesta a fost provocat de efectul termic generat de o improvizație la un aparat de gătit. În continuare, se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

